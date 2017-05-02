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2 мая 2017, 10:15 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Антипин вернется в «Металлург», если не попадет в состав «Баффало»

МОСКВА, 2 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Виктор Антипин вернется в магнитогорский «Металлург» в том случае, если он не будет проходить в основной состав клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Баффало». Об этом ТАСС сообщил вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин.

Во вторник «Металлург» объявил об уходе Антипина, который будет играть в «Баффало».

«Мы были готовы к отъезду Антипина. В прошлом году мы договаривались об этом, когда подписали с ним контракт на два года, что если у него будут предложения, то мы пожелаем ему всего хорошего и проводим его играть, — сказал Величкин. — Если у Вити там возникнут малейшие проблемы с попаданием в основной состав “Баффало”, то он немедленно вернется. Речи о выкупе контракта не было — мы расторгли его по обоюдному соглашению сторон, сохранив права на игрока».

Антипин в настоящий момент в составе сборной России готовится к чемпионату мира, который пройдет с 5 по 21 мая.

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