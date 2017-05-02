Обзор дня: ЦСКА решил завалить молодежь деньгами

Московские армейцы быстро обменяли трех игроков из «Сибири» на Александра Шарова, затем обменяли (пока неофициально) Дмитрия Кугрышева и Семена Кошелева в Омск на Антона Бурдасова, подписали контракт с Кириллом Капризовым. В общем, день удался. Потрачено почти два миллиарда рублей. Это, конечно, грубые подсчеты. Учитывается, что все хоккеисты останутся в команде до конца контрактов, но все равно прилично. При этом я совершенно не понимаю, как можно формироваться без главного тренера, а о нем мы вообще ничего не слышим. ЦСКА решили во чтобы то ни стало взять кубок, но делается это так нелепо, что становится смешно и даже страшно. Достаточно хотя бы вспомнить, сколько зрителей ходит на матчи команды. Но если изучить то, кто сейчас есть в распоряжении армейцев, то понимаешь, что команда не стала сильней. «СЭ» сделал примерные наброски звеньев, они «сырые», ведь там всего два иностранца, а будет еще четыре. Получилось, что в условной второй тройке пожилой Александр Попов и нестабильный Валерий Ничушкин. А вы уверены, что Максим Шалунов и Сергей Шумаков будут играть по 20−22 минуты, как они привыкли в Новосибирске? И таких вопросов очень и очень много. Но ни у кого нет ответов.

ХОД МИРОНОВА

Когда мы пишем и говорим о недостатках генерального директора «Динамо» Андрея Сафронова, то можем многое вспомнить. Но тут сделал хороший поступок. Почувствовав, что у команды надвигаются трудные времена — будут очень серьезные финансовые проблемы, он не стал требовать у Андрея Миронова деньги за выкуп контракта, не стал чинить препятствий, а отпустил защитника играть в «Колорадо». Разговор между хоккеистом и менеджером на эту тему был год назад, и Сафронов пообещал, что отпустит хоккеиста сразу, как Миронов будет готов. Даже в нашем хоккее есть место человеческому отношению. Миронов едет в слабый клуб, где лучшим защитником был ветеран Федор Тютин, едва катающийся по площадке. Конкуренция невысокая. Осталось только быстро разобраться в том стиле и готовиться грызть лед. Андрей — трудолюбивый. Должно получиться.

ИЗ МАГНИТОГОРСКА — В «БАФФАЛО»

У Виктора Антипина другая ситуация. Прошлой осенью мы разговаривали с ним о будущем, и он уже тогда признался, что хочет попытаться уехать в Северную Америку. Ждал вариантов, изучал их. Виктор переживал только по одному поводу. Он хотел попасть в команду, где ему бы доверяли. Тогда мы уже видели, как раскрылся Никита Зайцев в «Торонто», где у него была полная поддержка со стороны Майка Бэбкока, как играл Иван Проворов, которому прощали все. Что же, он выбрал один из худших (по игре) клубов НХЛ, при этом у «Баффало» не было такого уныния, как у «Эвеланш» или «Дэвилз». Ясно, что в клубе просто генеральный менеджер и главный тренер запутались, и не случайно их обоих уволили. Фактически в клубе начинают все с чистого листа, и Виктор может вписаться в новый сценарий. Опять же хочется верить, что у него сойдутся все звезды.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ «ТОРПЕДО» ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Уволив двадцать игроков, Петерис Скудра удивил тем, что стал приглашать обратно тех, в ком он уже однажды разочаровался. Я не понимаю, зачем ему нужен Денис Паршин, особенно после бесцветного сезона в команде, где позволялись бы любые творческие шаги. Чем может помочь Сергей Костицын, проваливший сезон в Минске? Чего именно тренер ждет от Яна Муршака, который не выделялся в ЦСКА при схожей философии клубов? Жига Еглич — единственный, кто здорово сыграл в прошлом сезоне, но тут опять не все понятно, как он уживется с деспотичным Петерисом. Плюс вратарь Станислав Галимов, просидевший прошлый сезон, и Иван Лисутин, который уже уходил из «Торпедо». Грустно и от того, что хоккеисты ходят по кругу, им все равно предлагают контракты и их единственное достоинство — настойчивые агенты. Но если говорить конкретно о клубе, то это малообъяснимые решения.