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2 мая 2017, 9:35 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Обладатель Кубка Гагарина Шенфельд вернулся в магнитогорский «Металлург» из «Лады»

МОСКВА, 2 мая — Р-Спорт. Обладатель Кубка Гагарина в составе «Металлурга» форвард Антон Шенфельд вернулся в магнитогорский клуб из тольяттинской «Лады» в обмен на денежную компенсацию, сообщается на официальном сайте КХЛ.

Шенфельд помог «Магнитке» завоевать Кубок Гагарина в сезоне-2013/14, после чего перебрался в «Ладу». В прошедшем сезоне 23-летний хоккеист набрал 33 очка (11 шайб + 22 передачи) в 53 матчах.

Также Тольятти покинули защитники Глеб Корягин и Дмитрий Синицын, которые стали игроками московского «Динамо». «Бело-голубые» кроме этого пополнили состав голкипером Александром Шарыченковым и защитником Егором Орловым. Оба игрока перешли из ханты-мансийской «Югры» в обмен на денежную компенсацию.

Шарыченков в сезоне-2012/13 помог «Динамо» выиграть Кубок Гагарина. 20-летний Орлов является воспитанником школы московского клуба.

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