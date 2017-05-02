Обладатель Кубка Гагарина Шенфельд вернулся в магнитогорский «Металлург» из «Лады»

Шенфельд помог «Магнитке» завоевать Кубок Гагарина в сезоне-2013/14, после чего перебрался в «Ладу». В прошедшем сезоне 23-летний хоккеист набрал 33 очка (11 шайб + 22 передачи) в 53 матчах.

Также Тольятти покинули защитники Глеб Корягин и Дмитрий Синицын, которые стали игроками московского «Динамо». «Бело-голубые» кроме этого пополнили состав голкипером Александром Шарыченковым и защитником Егором Орловым. Оба игрока перешли из ханты-мансийской «Югры» в обмен на денежную компенсацию.

Шарыченков в сезоне-2012/13 помог «Динамо» выиграть Кубок Гагарина. 20-летний Орлов является воспитанником школы московского клуба.