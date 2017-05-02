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2 мая 2017, 9:39 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Магнитогорский «Металлург» подтвердил, что Антипин продолжит карьеру в НХЛ

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Магнитогорский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» подтвердил переход защитника Виктора Антипина в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Информация об этом опубликована на официальном сайте магнитогорского клуба.

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Отмечается, что «Металлург» сохранил права на игрока в КХЛ. В какой клуб НХЛ переходит 24-летний Антипин, не сообщается. В прошедшем сезоне защитник провел 77 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал 22 результативные передачи при общем показателе полезности «+16».

Также «Металлург» объявил, что не будут продлены контракты с двукратным чемпионом мира форвард Александром Семиным, а также финским нападающим Томми Санталой.

Контракты защитника Александра Будкина, вратаря Артема Загидулина продлены на два года, нападающего Дениса Платонова — на один год. Из тольяттинской «Лады» в «Металлург» перешел нападающий Антон Шенфельд. Срок соглашения не сообщается.

В прошедшем сезоне магнитогорский «Металлург» занял первое место в Восточной конференции КХЛ и вышел в финал Кубка Гагарина, где со счетом 1−4 уступил СКА.

Металлург Мг
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