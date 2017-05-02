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Владивосток, 2 мая, PrimaMedia.

Информация о финансовых проблемах ХК «Адмирал» и возможном неучастии владивостокского клуба в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги, по словам генерального менеджера команды Ильдара Мухометова, обыкновенный вброс. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в пресс-службе хоккейного коллектива. Однако он не отрицает, что перед игроками небольшие задержки по зарплате имеют место.

Ранее федеральные СМИ писали, что «Адмирал» имеет задолженность перед игроками за три месяца, с февраля по апрель, и может быть не допущен до участия в чемпионате КХЛ следующего сезона.

В самом клубе эту информацию назвали вбросом. Кроме этого, генеральный менеджер ХК «Адмирал» Ильдар Мухометов добавил, что знает «откуда растут руки» по поводу нестабильной финансовой ситуации в команде.

«С нашими игроками все нормально, а в прессе опять пошел непонятный вброс, запуск всей этой ситуации. Мне понятно, кто раскачивает лодку, я знаю источник всей этой неправдоподобной информации. С игроками у нас есть договоренность. Да, небольшие задержки по зарплате у нас есть, но они не критичны. Не мы одни такие. Все ребята понимают ситуацию. До конца мая все обязательства перед нашими игроками по зарплате мы закроем», — сказал Ильдар Мухометов.

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко сообщил ТАСС, что задолженность перед игроками на данный момент имеют семь клубов лиги. Все клубы КХЛ для участия в чемпионате лиги следующего сезона до 30 апреля должны подать документы с финансовыми гарантиями.