Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29611541/
2 мая 2017, 3:43 | Хоккей: КХЛ | PrimaMedia.ru

Ильдар Мухометов: Информация о финансовых проблемах в Адмирале — вброс

Генеральный менеджер хоккейного коллектива рассказал о ситуации в команде.

Генеральный менеджер хоккейного коллектива рассказал о ситуации в команде. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Владивосток, 2 мая, PrimaMedia.

Информация о финансовых проблемах ХК «Адмирал» и возможном неучастии владивостокского клуба в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги, по словам генерального менеджера команды Ильдара Мухометова, обыкновенный вброс. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в пресс-службе хоккейного коллектива. Однако он не отрицает, что перед игроками небольшие задержки по зарплате имеют место.

Ранее федеральные СМИ писали, что «Адмирал» имеет задолженность перед игроками за три месяца, с февраля по апрель, и может быть не допущен до участия в чемпионате КХЛ следующего сезона.

В самом клубе эту информацию назвали вбросом. Кроме этого, генеральный менеджер ХК «Адмирал» Ильдар Мухометов добавил, что знает «откуда растут руки» по поводу нестабильной финансовой ситуации в команде.

«С нашими игроками все нормально, а в прессе опять пошел непонятный вброс, запуск всей этой ситуации. Мне понятно, кто раскачивает лодку, я знаю источник всей этой неправдоподобной информации. С игроками у нас есть договоренность. Да, небольшие задержки по зарплате у нас есть, но они не критичны. Не мы одни такие. Все ребята понимают ситуацию. До конца мая все обязательства перед нашими игроками по зарплате мы закроем», — сказал Ильдар Мухометов.

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко сообщил ТАСС, что задолженность перед игроками на данный момент имеют семь клубов лиги. Все клубы КХЛ для участия в чемпионате лиги следующего сезона до 30 апреля должны подать документы с финансовыми гарантиями.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
2 мая

Анонсы событий Приморского края на вторник, 2 мая

Сенаторы выступили с предложениями о защите детей от экстремистской пропаганды

ЛГБТ-активистам во Владивостоке не дали пройти в праздничной колонне на 1 мая