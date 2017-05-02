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2 мая 2017, 0:01 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Шляхтин: Аболс останется на посту главного тренера ХК «Лада»

МОСКВА, 1 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Латвийский специалист Артис Аболс продолжит занимать пост главного тренера тольяттинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Лада». Об этом ТАСС рассказал министр спорта Самарской области, вице-президент «Лады» Дмитрий Шляхтин.

Такое решение было принято по итогам встречи руководства команды с губернатором Самарской области. Увеличить
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Ранее портал Championat.com сообщал о том, что Аболс пополнит тренерский штаб нижегородского «Торпедо».

«Весь старый штаб команды остается: с Аболсом, с Макаровым (спортивный директор Вадим Макаров. — Прим. ТАСС) и Вдовиным (генеральный директор Владимир Вдовин. — Прим. ТАСС). Думаю, у команды с ними есть возможность дать результат. Был жесткий разговор с губернатором. Если не будет результата, клуб с ними расстанется», — сказал Шляхтин.

«Мое мнение было — 50 на 50. С одной стороны, я за стабильность, но с другой, результаты не отвечают ожиданиям. Надо биться, надо играть», — отметил собеседник ТАСС.

Тольяттинская команда за последние три года ни разу не сумела выйти в плей-офф КХЛ, а в минувшем сезоне под руководством Аболса заняла предпоследнее место в регулярном чемпионате в Восточной конференции.

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