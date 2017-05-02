Шляхтин: Аболс останется на посту главного тренера ХК «Лада»

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Ранее портал Championat.com сообщал о том, что Аболс пополнит тренерский штаб нижегородского «Торпедо».

«Весь старый штаб команды остается: с Аболсом, с Макаровым (спортивный директор Вадим Макаров. — Прим. ТАСС) и Вдовиным (генеральный директор Владимир Вдовин. — Прим. ТАСС). Думаю, у команды с ними есть возможность дать результат. Был жесткий разговор с губернатором. Если не будет результата, клуб с ними расстанется», — сказал Шляхтин.

«Мое мнение было — 50 на 50. С одной стороны, я за стабильность, но с другой, результаты не отвечают ожиданиям. Надо биться, надо играть», — отметил собеседник ТАСС.