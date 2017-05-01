Хоккеист Сергей Костицын продолжит карьеру в нижегородском «Торпедо»
1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий сборной Беларуси по хоккею Сергей Костицын продолжит карьеру в нижегородском «Торпедо». Эту информацию подтвердили в российском клубе, сообщает БЕЛТА.
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Завершивщийся девятый сезон в КХЛ форвард провел в минском «Динамо». Он также примет участие в составе сборной Беларуси в чемпионате мира, который стартует 5 мая в Париже и Кельне.
Сергей Костицын имеет богатый опыт выступления в НХЛ («Монреаль», «Нэшвилл»). Белорус выступал за нижегородское «Торпедо» в сезоне-15/16 и стал одним из лучших бомбардиров команды.
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