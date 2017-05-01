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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29610153/
1 мая 2017, 21:29 | Хоккей: КХЛ | БЕЛТА

Хоккеист Сергей Костицын продолжит карьеру в нижегородском «Торпедо»

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий сборной Беларуси по хоккею Сергей Костицын продолжит карьеру в нижегородском «Торпедо». Эту информацию подтвердили в российском клубе, сообщает БЕЛТА.

<span class=error>Завершивщийся</span> девятый сезон в <span class=error>КХЛ</span> форвард провел в минском Динамо. Он также примет участие в составе сборной <span class=error>Беларуси</span> в чемпионате мира который стартует 5 мая в Париже и Кельне. Увеличить
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Завершивщийся девятый сезон в КХЛ форвард провел в минском «Динамо». Он также примет участие в составе сборной Беларуси в чемпионате мира, который стартует 5 мая в Париже и Кельне.

Сергей Костицын имеет богатый опыт выступления в НХЛ («Монреаль», «Нэшвилл»). Белорус выступал за нижегородское «Торпедо» в сезоне-15/16 и стал одним из лучших бомбардиров команды.

Торпедо НН
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