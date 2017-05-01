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1 мая 2017, 21:27 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Нападающий Ян Муршак перешёл в «Торпедо»

Словенский нападающий Ян Муршак стал игроком нижегородского «Торпедо», сообщается на официальном сайте клуба.

Словенский нападающий Ян <span class=error>Муршак</span> стал игроком нижегородского <span class=error>Торпедо</span> сообщается на официальном сайте клуба. Увеличить
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Форвард начал свою карьеру в КХЛ в «Амуре» в сезоне-2013/14, но вскоре перешёл в ЦСКА. В составе «армейцев» Муршак становился чемпионом России в 2015 году и доходил до финала Кубка Гагарина в 2016-м. В прошедшем сезоне он провёл 33 матча в регулярном чемпионате, отметившись 20 (7+13) результативными баллами. В девяти играх плей-офф он набрал 3 (1+2) очка. Всего в КХЛ он сыграл 223 матча, набрав 138 (54+84) очков.

Торпедо НН
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