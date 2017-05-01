Нападающий Ян Муршак перешёл в «Торпедо»

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Форвард начал свою карьеру в КХЛ в «Амуре» в сезоне-2013/14, но вскоре перешёл в ЦСКА. В составе «армейцев» Муршак становился чемпионом России в 2015 году и доходил до финала Кубка Гагарина в 2016-м. В прошедшем сезоне он провёл 33 матча в регулярном чемпионате, отметившись 20 (7+13) результативными баллами. В девяти играх плей-офф он набрал 3 (1+2) очка. Всего в КХЛ он сыграл 223 матча, набрав 138 (54+84) очков.