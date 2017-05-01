ЦСКА: миллиард за кубок

Сегодня ЦСКА взорвал не одну, а сразу несколько трансферных бомб. Каждая из которых по меркам КХЛ тянет на атомную. Новосибирское трио Шалунов — Шумаков — Окулов плюс лучший молодой игрок лиги Кирилл Капризов из «Салавата Юлаева» — ни один из российских клубов ранее не встречал праздник мира и труда сравнимыми по громкости сделками.

Об этих переходах «СЭ» первым рассказал еще несколько недель назад, но тогда сложно было представить, насколько они окажутся затратными с финансовой точки зрения. Реальность даже несколько превзошла ожидания. Руководство ЦСКА спит и видит команду обладателем Кубка Гагарина, поэтому денег не пожалело. Только права на четырех хоккеистов обошлись клубу в сумму, превышающую полмиллиарда рублей. С учетом того, что каждый из новосибирцев заключил новые долгосрочные контракты с большими окладами (у Шалунова и Шумакова, по информации «СЭ», они находятся на отметке около 100 миллионов рублей за сезон), то суммарные расходы на две сделки уверенно зашкаливают за отметку в один миллиард!

И это далеко не конец. В шаге от перехода в ЦСКА находятся лидер нападения «Авангарда» Антон Бурдасов и защитник «Локомотива» Михаил Пашнин. Одну из свободных легионерских позиций армейцы планируют усилить чуть ли не лучшим иностранцем за всю историю КХЛ, но его фамилия пока держится в секрете. Несколько лет назад ЦСКА тоже гремел на трансферном рынке, выкупив права на Радулова, Галимова, Киселевича, а потом еще и Телегина с Сорокиным. Но до титула так и не добрался, поэтому очевидно, что все нынешние траты — далеко не гарантия Кубка.

До сих пор остается неясность с главным тренером. По последним данным, ситуация с назначением Андреем Николишиным застопорилась. Без сильного и авторитетного специалиста потраченные миллиарды могут вылететь в трубу. Примеров, как проваливался СКА, а также сам ЦСКА с мощными составами в прошлые годы, хватает. Ситуация осложняется тем, что за исключением ушедшего в отказ Вячеслава Быкова свободных русскоязычных тренеров высокого уровня нет. Иностранцы по идеологическим причинам даже не рассматриваются.

Да, проблему с выбором главного тренера сложно назвать серьезной головной болью с учетом имеющихся в распоряжении возможностей. Впору вспомнить про футбольный чемпионат Франции, где есть обласканный шейхами «ПСЖ» и все остальные. Заявку на Кубок Гагарина ЦСКА сделал максимально серьезную. Остальным остается только скрежетать зубами от зависти.

Постойте, но как же СКА? Другой клуб-олигарх пока ведет себя тихо. На фоне ЦСКА, разумеется. Сергей Калинин, при всем к нему уважении, игрок, который лишь дополняет звезд. Его самого к хоккеистам такого статуса причислить нельзя.

Виктору Комарову, вернувшемуся в систему петербуржского клуба после полуторагодичного пребывания в «Ладе», еще предстоит завоевать место в основном составе. Под вопросом будущее в клубе Ильи Ковальчука, рассматривающего вариант продолжения карьеры в НХЛ. Шансы отговорить от отъезда за океан других лидеров команды Евгения Дадонова и Вадима Шипачева минимальны даже с учетом олимпийского фактора. Руководство петербуржцев пытается удержать их, но оба, похоже, готовы сорваться в условные «Лас-Вегас» и «Монреаль».

Если ЦСКА взрывает бомбы, то СКА отвечает швырянием гранат. Чего уж говорить про остальные клубы, способные удивить только хлопушкой. Искать какой-то смысл в массовой миграции легионеров и россиян средней руки можно. Но проще вспомнить старинный анекдот про публичный дом и перестановку кроватей. Разве от замены шила на мыло «Торпедо» пройдет дальше второго раунда, а «Салават» начнет думать о Кубке Гагарина не только при воспоминании о событиях шестилетней давности?

Повторяться в тысячный раз о том, что такие перекосы гробят соревновательный принцип и в конечном счете делают лигу менее привлекательной во всех смыслах, бесполезно. Руководство КХЛ это не смущает, а делать хорошую мину при плохой игре оно научилось идеально. Можно, конечно, усмотреть в противостоянии двух сильнейших клубов КХЛ интригу, сравнимую с соперничеством футбольных «Реала» и «Барселоны». Только вот в Испании играют мировые звезды. В хоккее в роли небес обетованных выступает НХЛ, куда при первой возможности смотрит любой уважающий себя игрок. Это, к сожалению, главная и самая грустная тенденция нынешнего времени, которую миллиардными тратами не изменишь.