«Барыс» предложит новые контракты Боченски, Даллмэну и Бойду

Астанинский «Барыс» предложит новые контракты вратарю Хенрику Карлссону, защитнику Кевину Даллмэну и нападающим Брэндону Боченски, и Дастину Бойду. Об этом в интервью «Чемпионату» сообщил президент клуба Александр Корешков.

«Собираемся Карлссону, Боченски, Даллмэну и Бойду предложить новые контракты. Мы только вчера прилетели из Киева с чемпионата мира. Принимать решения по продлению и подписание контрактов собираемся после мирового первенства.

Сегодня выходной, завтра мы выйдем на работу и уже будем обсуждать с агентами будущие контракты, узнавать, какие условия хотят хоккеисты. В планах хотим всех, кто у нас был, оставить. По новому главному тренеру нет никакой информации, — сказал Корешков.

В это же время официальный сайт «Барыса» сообщил, что клуб продлил на два года контракт с Карлссоном. Ранее астанинский клуб предложил продлить контракты 11 хоккеистам — их список доступен здесь.

«Хоккейный клуб “Барыс” сделал квалификационное предложение вратарю Хенрику Карлссону. Соглашение является односторонним и рассчитано на два сезона», — говорится в заявлении клуба.

28 апреля «Барыс» остался без главного тренера. Белорусский специалист Эдуард Занковец объявил о своем уходе из клуба и сборной Казахстана после неудачного выступления на чемпионате мира в первом дивизионе, где национальная команда заняла третье место.