Хоккеист Кирилл Капризов стал игроком московского ЦСКА

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В феврале стало известно, что Капризов может перейти в ЦСКА. 21 февраля источник сообщил «Р-Спорт», что вопрос будет решен после сезона на уровне главы республики Башкортостан.

20-летний Капризов играл за «Салават» с 2016 года, в сезоне-2016/17 форвард провел 54 игры за уфимский клуб и набрал 45 очков (23 гола и 22 передачи). Кроме того, Капризов с 12 (9+3) очками стал лучшим бомбардиром и снайпером молодежного чемпионата мира-2017, где россияне выиграли бронзу. В 2016 году Капризов стал серебряным призером молодежного чемпионата мира.