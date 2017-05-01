Хоккеист Кирилл Капризов стал игроком московского ЦСКА
МОСКВА, 1 мая —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Форвард Кирилл Капризов в результате обмена на денежную компенсацию перешел из уфимского «Салавата Юлаева» в ЦСКА, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе московского клуба КХЛ.
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В феврале стало известно, что Капризов может перейти в ЦСКА. 21 февраля источник сообщил «Р-Спорт», что вопрос будет решен после сезона на уровне главы республики Башкортостан.
20-летний Капризов играл за «Салават» с 2016 года, в сезоне-2016/17 форвард провел 54 игры за уфимский клуб и набрал 45 очков (23 гола и 22 передачи). Кроме того, Капризов с 12 (9+3) очками стал лучшим бомбардиром и снайпером молодежного чемпионата мира-2017, где россияне выиграли бронзу. В 2016 году Капризов стал серебряным призером молодежного чемпионата мира.
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