Хоккеист московского «Динамо» Миронов продолжит карьеру в «Колорадо»
МОСКВА, 1 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов продолжит карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо». Об этом ТАСС сообщил генеральный директор
бело-голубых Андрей Сафронов.
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«Миронов захотел поехать в “Колорадо”, попробовать свои силы в Национальной хоккейной лиге», — сказал он.
Миронов выступает за «Динамо» с 2012 года. В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошедшего сезона 22-летний защитник провел 18 матчей, набрав 4 очка (два гола и две результативные передачи). В
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