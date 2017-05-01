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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29606501/
1 мая 2017, 13:10 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Хоккеист московского «Динамо» Миронов продолжит карьеру в «Колорадо»

МОСКВА, 1 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов продолжит карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо». Об этом ТАСС сообщил генеральный директор бело-голубых Андрей Сафронов.

В прошедшем сезоне КХЛ защитник провел за бело-голубых 18 матчей в которых набрал 4 очка. Увеличить
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«Миронов захотел поехать в “Колорадо”, попробовать свои силы в Национальной хоккейной лиге», — сказал он.

Миронов выступает за «Динамо» с 2012 года. В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошедшего сезона 22-летний защитник провел 18 матчей, набрав 4 очка (два гола и две результативные передачи). В плей-офф Кубка Гагарина Миронов сыграл в девяти матчах, набрав 3 очка (0+3).

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