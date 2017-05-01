Хоккеист московского «Динамо» Миронов продолжит карьеру в «Колорадо»

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«Миронов захотел поехать в “Колорадо”, попробовать свои силы в Национальной хоккейной лиге», — сказал он.