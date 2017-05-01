Нападающие Шалунов, Шумаков и Окулов перешли в ЦСКА из «Сибири»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Шумаков играл в КХЛ за «Сибирь» с 2012 года, Шалунов — с 2014 года, Окулов — с 2013 года. Шумаков и Шалунов в настоящий момент находятся в расположении олимпийской сборной России.

«Сибирь» взамен получила форварда Александра Шарова и денежную компенсацию.

Также новосибирцы достигли договоренности о подписании контракта с центральным нападающим Сергеем Коньковым, дважды выигрывавшем Кубок Гагарина с московским «Динамо». Прошлый сезон 34-летний форвард провел в составе нижнекамского «Нефтехимика», набрав 12 очков (7 шайб + 5 передач) в 60 матчах.