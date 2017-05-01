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1 мая 2017, 9:43 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Нападающие Шалунов, Шумаков и Окулов перешли в ЦСКА из «Сибири»

МОСКВА, 1 мая — Р-Спорт. Форварды Максим Шалунов, Сергей Шумаков и Константин Окулов в результате обмена перешли из «Сибири» в московский ЦСКА, сообщается на официальном сайте новосибирского клуба.

Форварды Максим Шалунов Сергей Шумаков и Константин Окулов в результате обмена перешли из Сибири в московский ЦСКА. Увеличить
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Шумаков играл в КХЛ за «Сибирь» с 2012 года, Шалунов — с 2014 года, Окулов — с 2013 года. Шумаков и Шалунов в настоящий момент находятся в расположении олимпийской сборной России.

«Сибирь» взамен получила форварда Александра Шарова и денежную компенсацию.

Также новосибирцы достигли договоренности о подписании контракта с центральным нападающим Сергеем Коньковым, дважды выигрывавшем Кубок Гагарина с московским «Динамо». Прошлый сезон 34-летний форвард провел в составе нижнекамского «Нефтехимика», набрав 12 очков (7 шайб + 5 передач) в 60 матчах.

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