Александр Медведев: В КХЛ не будет новых клубов в следующем сезоне
МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) не получала заявок на вступление в чемпионат сезона-2017/18. Об этом ТАСС сообщил член совета директоров КХЛ Александр Медведев.
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Клубы, желающие участвовать в чемпионате КХЛ в следующем сезоне, обязаны до 30 апреля предоставить документы с подтверждением финансовых гарантий на период с 1 июля текущего года по 30 июня следующего года.
«Новых клубов в лиге не будет», — сказал Медведев.
Ранее сообщалось о заинтересованности во вступлении в КХЛ шведского «Краунса», а также клубов из Дрездена, Лондона и Женевы. В настоящее время в КХЛ выступает 29 клубов, из них семь — иностранные. В сезоне-2016/17 лигу пополнил один клуб — пекинский «Куньлунь Ред Стар».
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