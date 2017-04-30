Александр Медведев: Травма Ковальчука не повлияет на переговоры по новому контракту со СКА
МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Травма нападающего СКА Ильи Ковальчука не повлияет на ситуацию с подписанием нового контракта с клубом. Об этом ТАСС заявил член совета директоров хоккейного клуба Александр Медведев.
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Действующий контракт 34-летнего хоккеиста с санкт- петербургским клубом истекает 30 апреля. В субботу стало известно, что форварду предстоит перенести операцию по поводу травмированного колена. Как сообщил Медведев, Ковальчук будет готов к началу тренировочного лагеря, к 1 июля.
На вопрос, может ли ситуация с травмой повлиять на переговоры по новому соглашению, Медведев ответил: «Нет, не может».
Ковальчук подписал со СКА четырехлетний контракт в июле 2013 года, вернувшись в Россию спустя несколько лет выступления в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Ранее в воскресенье генеральный менеджер бывшего клуба россиянина «Нью-Джерси» Рэй Шеро сообщил, что на следующей неделе встретится с представителями игрока, чтобы узнать о вероятности его возвращения в североамериканскую лигу.
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