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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29595098/
29 апреля 2017, 16:28 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

Шевченко: Занковец разругался с Казахстанской федерацией хоккея

Хоккейный эксперт Алексей Шевченко в обзоре дня для «Спорт-экспресса» прокомментировал уход Эдуарда Занковца с постов главного тренера «Барыса» и сборной Казахстана.

«Внезапно “Барыс” потерял главного тренера. Эдуард Занковец хотел работать в клубе, он был готов подписать новый контракт, но затем перенес переговоры на конец апреля, так как перед ним была поставлена задача вывести национальную сборную Казахстана в группу “А”. Но победила Корея, а Занковец неожиданно решил уйти и сообщил, что теперь у него в планах “стать хорошим папой, а не тренером”. Мол, дочь пошла в первый класс. Не знаю, кто поверит в эту версию — только совсем наивные люди. Ясно же, что Занковец разругался с представителями федерации, и конфликт оказался слишком сильным. Я бы на месте представителей этой организации потратил ближайшие дни на то, чтобы уговорить остаться белорусского тренера. Он идеален для “Барыса”, что и показал в прошлом сезоне. Если бы не Занковец, то не было бы и плей-офф, и второго раунда. А сборная? Ну, друзья, делайте что-то с ней сами. Заявляйте больше команд в ВХЛ и КХЛ, развивайте свой чемпионат, активней раздавайте паспорта, в конце концов. Не Занковец виноват в том, что перед чемпионатом мира был ограниченный выбор игроков», — написал Шевченко.

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