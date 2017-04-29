Шевченко: Занковец разругался с Казахстанской федерацией хоккея

«Внезапно “Барыс” потерял главного тренера. Эдуард Занковец хотел работать в клубе, он был готов подписать новый контракт, но затем перенес переговоры на конец апреля, так как перед ним была поставлена задача вывести национальную сборную Казахстана в группу “А”. Но победила Корея, а Занковец неожиданно решил уйти и сообщил, что теперь у него в планах “стать хорошим папой, а не тренером”. Мол, дочь пошла в первый класс. Не знаю, кто поверит в эту версию — только совсем наивные люди. Ясно же, что Занковец разругался с представителями федерации, и конфликт оказался слишком сильным. Я бы на месте представителей этой организации потратил ближайшие дни на то, чтобы уговорить остаться белорусского тренера. Он идеален для “Барыса”, что и показал в прошлом сезоне. Если бы не Занковец, то не было бы и плей-офф, и второго раунда. А сборная? Ну, друзья, делайте что-то с ней сами. Заявляйте больше команд в ВХЛ и КХЛ, развивайте свой чемпионат, активней раздавайте паспорта, в конце концов. Не Занковец виноват в том, что перед чемпионатом мира был ограниченный выбор игроков», — написал Шевченко.