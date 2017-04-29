Шевченко: Занковец разругался с Казахстанской федерацией хоккея
Хоккейный эксперт Алексей Шевченко в обзоре дня для «Спорт-экспресса» прокомментировал уход Эдуарда Занковца с постов главного тренера «Барыса» и сборной Казахстана.
«Внезапно “Барыс” потерял главного тренера. Эдуард Занковец хотел работать в клубе, он был готов подписать новый контракт, но затем перенес переговоры на конец апреля, так как перед ним была поставлена задача вывести национальную сборную Казахстана в группу “А”. Но победила Корея, а Занковец неожиданно решил уйти и сообщил, что теперь у него в планах “стать хорошим папой, а не тренером”. Мол, дочь пошла в первый класс. Не знаю, кто поверит в эту версию — только совсем наивные люди. Ясно же, что Занковец разругался с представителями федерации, и конфликт оказался слишком сильным. Я бы на месте представителей этой организации потратил ближайшие дни на то, чтобы уговорить остаться белорусского тренера. Он идеален для “Барыса”, что и показал в прошлом сезоне. Если бы не Занковец, то не было бы и
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