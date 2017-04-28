СКА продлил контракт с Коскирантой до 2020 года

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Коскиранта выступает за СКА с сезона-2015/16. В этом сезоне он стал обладателем Кубка Гагарина и чемпионом России. В регулярном чемпионате на счету форварда 18 очков, в плей-офф Коскиранта набрал 10 (6+4) результативных баллов.