СКА продлил контракт с Коскирантой до 2020 года
СКА продлил контракт с нападающим Ярно Коскирантой, информирует официальный сайт клуба. Новое соглашение с 30-летним финном рассчитано на три года и будет действовать до конца сезона-2019/20.
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Коскиранта выступает за СКА с сезона-2015/16. В этом сезоне он стал обладателем Кубка Гагарина и чемпионом России. В регулярном чемпионате на счету форварда 18 очков, в
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