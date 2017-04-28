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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29592020/
28 апреля 2017, 23:30 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

СКА продлил контракт с Коскирантой до 2020 года

СКА продлил контракт с нападающим Ярно Коскирантой, информирует официальный сайт клуба. Новое соглашение с 30-летним финном рассчитано на три года и будет действовать до конца сезона-2019/20.

<span class=error>СКА</span> продлил контракт с нападающим <span class=error>Ярно</span> Коскирантой. Увеличить
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Коскиранта выступает за СКА с сезона-2015/16. В этом сезоне он стал обладателем Кубка Гагарина и чемпионом России. В регулярном чемпионате на счету форварда 18 очков, в плей-офф Коскиранта набрал 10 (6+4) результативных баллов.

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