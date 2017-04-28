Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29591876/
28 апреля 2017, 22:40 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Адмирал» продлил контракт с Макаренко, «Лада» — с Мокшанцевым и Сухих

«Лада» продлила двусторонний контракт на один год с нападающим Александром Мокшанцевым. Защитник Иван Сухих принял квалификационное предложение тольяттинского клуба (двустороннее на два сезона). «Адмирал» продлил двусторонний контракт на два года с нападающим Павлом Макаренко. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

В прошедшем сезоне 22-летний Макаренко сыграл 44 матча, в которых набрал 16 (8+8) очков. 22-летний Мокшанцев в 15 играх отметился одной голевой передачей. 23-летний Сухих дебютировал в КХЛ, приняв участие в одном матче.

Лада
Новости Матчи Состав Статистика
Адмирал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Шляхтин: «Лада» решит кадровые вопросы на встрече с губернатором Самарской области

Шляхтин: «Лада» решит кадровые вопросы на встрече с губернатором Самарской области

МОСКВА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Руководство хоккейного клуба «Лада» из Тольятти решит кадровые вопросы после встречи в субботу с губернатором Самарской области и президентом клуба Николаем Меркушкиным. Об этом ТАСС сообщил вице-президент «Лады» Дмитрий Шляхтин.
Еще 7 новостей  Все новости
24 апреля

В. Березуцкий: шокирован не столько судейством, сколько комментариями Орлова

КДК может наказать «Урал» за три удаления в матче с «Зенитом»

История в фотографиях. Григорий Федотов