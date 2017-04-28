«Торпедо» продлило контракты с Шураковым, Ильиным и ещё двумя игроками
«Торпедо» продлило на один сезон трёхсторонний контракт с нападающим Михаилом Есаяном.
Нападающие Денис Шураков и Даниил Ильин, а также защитник Кирилл Меляков приняли квалификационные предложения клуба (двусторонние на два года). Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.
22-летний Шураков провёл 14 матчей регулярного чемпионата и один в
Меляков и Есаян в сезоне-2016/17 выступали за «Чайку» в МХЛ.
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