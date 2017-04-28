30-летний Крысанов в прошедшем сезоне выступал за «Ладу» и «Амур», набрав 12 (4+8) очков в 45 матчах.

30-летний Катичев провёл за «Витязь» 57 матчей регулярного чемпионата и четыре в плей-офф, отметившись одной заброшенной шайбой и тремя передачами.