Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29590947/
28 апреля 2017, 20:28 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Амур» продлил контракт с Крысановым и Гиздатуллиным, «Витязь» — с Катичевым

«Амур» продлил односторонний контракт на один год с нападающим Антоном Крысановым и двусторонний на два сезона с форвардом Артуром Гиздатуллиным. «Витязь» продлил односторонние соглашения с защитником Евгением Катичевым на два года. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

30-летний Крысанов в прошедшем сезоне выступал за «Ладу» и «Амур», набрав 12 (4+8) очков в 45 матчах.

30-летний Катичев провёл за «Витязь» 57 матчей регулярного чемпионата и четыре в плей-офф, отметившись одной заброшенной шайбой и тремя передачами.

Амур
Новости Матчи Состав Статистика
Витязь
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
24 апреля

В. Березуцкий: шокирован не столько судейством, сколько комментариями Орлова

КДК может наказать «Урал» за три удаления в матче с «Зенитом»

История в фотографиях. Григорий Федотов