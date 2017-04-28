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28 апреля 2017, 20:30 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Шляхтин: «Лада» решит кадровые вопросы на встрече с губернатором Самарской области

МОСКВА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Руководство хоккейного клуба «Лада» из Тольятти решит кадровые вопросы после встречи в субботу с губернатором Самарской области и президентом клуба Николаем Меркушкиным. Об этом ТАСС сообщил вице-президент «Лады» Дмитрий Шляхтин.

Ранее в СМИ появилась информация что Ладу покинут генеральный директор Владимир <span class=error>Вдовин</span> и спортивный директор Вадим Макаров — у обоих заканчиваются контракты 30 апреля. Увеличить
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Ранее в СМИ появилась информация, что «Ладу» покинут генеральный директор Владимир Вдовин и спортивный директор Вадим Макаров — у обоих заканчиваются контракты 30 апреля.

«Пока эта информация не подтверждается, говорю об этом официально. Вопрос пока открыт, — сказал Шляхтин. — Завтра все вопросы будут решены у губернатора, так что давайте дождемся».

«Лада» за последние три года ни разу не вышла в плей-офф КХЛ.

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Новости КХЛ

Гендиректор Вдовин и спортивный директор Макаров покидают ХК «Лада»

Гендиректор Вдовин и спортивный директор Макаров покидают ХК «Лада»

МОСКВА, 28 апр — Р-Спорт. Хоккейный клуб «Лада» сменит генерального и спортивного директоров, тольяттинскую команду соответственно покинут Владимир Вдовин и Вадим Макаров, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.
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