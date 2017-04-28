Шляхтин: «Лада» решит кадровые вопросы на встрече с губернатором Самарской области
МОСКВА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Руководство хоккейного клуба «Лада» из Тольятти решит кадровые вопросы после встречи в субботу с губернатором Самарской области и президентом клуба Николаем Меркушкиным. Об этом ТАСС сообщил
вице-президент «Лады» Дмитрий Шляхтин.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее в СМИ появилась информация, что «Ладу» покинут генеральный директор Владимир Вдовин и спортивный директор Вадим Макаров — у обоих заканчиваются контракты 30 апреля.
«Пока эта информация не подтверждается, говорю об этом официально. Вопрос пока открыт, — сказал Шляхтин. — Завтра все вопросы будут решены у губернатора, так что давайте дождемся».
«Лада» за последние три года ни разу не вышла в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter