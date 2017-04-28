Шляхтин: «Лада» решит кадровые вопросы на встрече с губернатором Самарской области

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Ранее в СМИ появилась информация, что «Ладу» покинут генеральный директор Владимир Вдовин и спортивный директор Вадим Макаров — у обоих заканчиваются контракты 30 апреля.

«Пока эта информация не подтверждается, говорю об этом официально. Вопрос пока открыт, — сказал Шляхтин. — Завтра все вопросы будут решены у губернатора, так что давайте дождемся».