Гендиректор Вдовин и спортивный директор Макаров покидают ХК «Лада»

Генеральный директор Вдовин занял этот пост в «Ладе» три года назад в момент возвращения клуба в КХЛ. За последние три сезона тольяттинский клуб ни разу не сыграл в плей-офф Кубка Гагарина.

«Контракты (генерального директора) Вдовина и (спортивного директора) Макарова заканчиваются 30 апреля и продлевать их не планируют. Сейчас идут переговоры с кандидатами на их места», — сообщил источник агентству «Р-Спорт».