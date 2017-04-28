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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29590577/
28 апреля 2017, 20:04 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Гендиректор Вдовин и спортивный директор Макаров покидают ХК «Лада»

МОСКВА, 28 апр — Р-Спорт. Хоккейный клуб «Лада» сменит генерального и спортивного директоров, тольяттинскую команду соответственно покинут Владимир Вдовин и Вадим Макаров, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

Генеральный директор Вдовин занял этот пост в «Ладе» три года назад в момент возвращения клуба в КХЛ. За последние три сезона тольяттинский клуб ни разу не сыграл в плей-офф Кубка Гагарина.

«Контракты (генерального директора) Вдовина и (спортивного директора) Макарова заканчиваются 30 апреля и продлевать их не планируют. Сейчас идут переговоры с кандидатами на их места», — сообщил источник агентству «Р-Спорт».

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