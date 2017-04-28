Разин может сменить Аболса на посту главного тренера «Лады»

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На протяжении двух последних сезонов «Ладу» возглавлял Артис Аболс, которому до сих пор не предложен новый контракт с клубом из Тольятти.