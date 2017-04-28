Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29590380/
28 апреля 2017, 19:23 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Разин может сменить Аболса на посту главного тренера «Лады»

Как стало известно «Чемпионату», новым главным тренером «Лады» может стать Андрей Разин. Кандидатуру экс-наставника «Автомобилиста» и «Югры» лоббируют ветераны тольяттинского хоккея.

Как стало известно Чемпионату новым главным тренером Лады может стать Андрей <span class=error>Разин</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

На протяжении двух последних сезонов «Ладу» возглавлял Артис Аболс, которому до сих пор не предложен новый контракт с клубом из Тольятти.

Под руководством латвийского специалиста «Лада» в сезоне-2016/17 заняла предпоследнее место в Восточной конференции и не смогла выйти в плей-офф. Разин в середине прошедшего чемпионата был уволен из «Автомобилиста», а затем тренировал «Югру».

Лада
Новости Матчи Состав Статистика
Автомобилист
Новости Матчи Состав Статистика
Югра
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
24 апреля

В. Березуцкий: шокирован не столько судейством, сколько комментариями Орлова

КДК может наказать «Урал» за три удаления в матче с «Зенитом»

История в фотографиях. Григорий Федотов