Разин может сменить Аболса на посту главного тренера «Лады»
Как стало известно «Чемпионату», новым главным тренером «Лады» может стать Андрей Разин. Кандидатуру
экс-наставника «Автомобилиста» и «Югры» лоббируют ветераны тольяттинского хоккея.
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На протяжении двух последних сезонов «Ладу» возглавлял Артис Аболс, которому до сих пор не предложен новый контракт с клубом из Тольятти.
Под руководством латвийского специалиста «Лада» в сезоне-2016/17 заняла предпоследнее место в Восточной конференции и не смогла выйти в
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