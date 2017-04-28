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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29589709/
28 апреля 2017, 18:19 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

Эдуард Занковец: Моё путешествие в Казахстан завершилось

Уже бывший главный тренер сборной Казахстана и «Барыса» Эдуард Занковец прокомментировал свой уход из национальной команды и клуба.

— Я хотел бы поблагодарить всех, не только игроков, я их уже поблагодарил, но и болельщиков, руководство за то, что работали вместе. Моё путешествие в «Барыс» и Казахстан завершилось. Я хочу пожелать удачи, больше побед и радостных моментов.

Контракт с «Барысом» у меня закончился. Продлевать его не буду. У меня немного другие планы. В этом году я выполнял роль тренера, в следующем году у меня немного другая роль — роль хорошего папы. У меня дочка идёт в первый класс. Я хочу больше времени уделить этому, разделять с ней радость успехов, помогать в сложных моментах.

Я буду переживать за «Барыс», буду болеть за Казахстан и казахстанский хоккей. Буду надеяться, что появится много новых Михайлисов, Панюковых и Полоховых.

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