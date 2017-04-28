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28 апреля 2017, 14:16 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

В сезоне-2017/18 бюджет минского «Динамо» уменьшится

Бюджет минского «Динамо» станет меньше.

Бюджет минского Динамо станет меньше. Увеличить
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Об этом со ссылкой на генерального директора минского «Динамо» Анатолия Курильца сообщил ведущий программы «День спорта» на «Беларусь-1». Есть сведения, что в сезоне-2016/17 у минского «Динамо» был один из самых больших бюджетов в истории. Одна из причин — значительное количество расторжений контрактов по инициативе клуба по ходу сезона.

«Бюджет минского “Динамо” в 10-м сезоне КХЛ будет меньше по сравнению с предыдущим. Об этом заявил гендиректор команды Анатолий Курилец», — сообщил ведущий в эфире телеканала.

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