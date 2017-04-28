«Реакция СМИ на сезон? Лига развивает чемпионат». Ответы президента КХЛ

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Девятый сезон КХЛ завершился уверенной победой санкт-петербургского СКА, который в финале Кубка Гагарина обыграл магнитогорский «Металлург» со счётом 4−1.

Подводя итоги сезона, президент КХЛ Дмитрий Чернышенко не поскупился на высокую оценку: «Этот сезон был, наверное, самым интересным. Все отмечают, что рейтинги очень высокие. Надеемся, что юбилейный сезон будет ещё интереснее».

Но не все могут разделить эту точку зрения. К главе КХЛ накопились вопросы, некоторые из которых «Чемпионат» обозначил в своём материале.

Дмитрий Чернышенко нашёл время, чтобы ответить в том числе и на эти вопросы.

«Новостей по Лондону нет, как они появятся, скрывать не будем»

— Какова ситуация с иностранными клубами на следующий сезон? Хочет ли сама лига, чтобы они участвовали? Верите ли вы, что «Медвешчак» найдёт себе спонсоров и есть ли проблемы у «Слована» и рижского «Динамо»?

— Начну с последнего вопроса. У «Слована» имеется задолженность по зарплате за минувший сезон. Другая ситуация в Риге — у них сейчас стабильное финансирование, команда намерена и дальше выступать в чемпионате КХЛ. А о «Медвешчаке» за последнее время было сказано много. Вы знаете, что приём документов от клубов идёт по общей для всех процедуре. Нужно подождать ещё немного — и совет директоров КХЛ рассмотрит заявки и утвердит состав участников.

— Появилась ли какая-то конкретика по поводу клуба из Лондона и второго китайского клуба? Стоит ли их ожидать в лиге?

— Вопросы подобного плана задаются настолько часто, что мне приходится повторяться. Новостей по Лондону пока нет, но, как только они появятся, скрывать их точно не станем.

«Год назад клубы подтвердили недопустимость высказываний в адрес судей»

— Каждый год лига продлевала срок представления финансовых гарантий клубам и выплат долгов за прошлый сезон. Будет ли здесь введён более жёсткий дедлайн?

— Как известно, сроки установлены регламентом. Вопрос же о том, допускать или нет нарушителей, решается на совете директоров. Причём только в индивидуальном порядке и с учётом каждой конкретной ситуации.

— Московское «Динамо» призывает к тому, чтобы уменьшить сумму денежных штрафов, так как клубы в КХЛ платят гораздо меньше, чем в футболе. Хотя экономика этих видов спорта совсем разная, будете ли вы рассматривать этот вариант? Не стоит ли вообще отменить штрафы за критику судей?

— В этом вопросе лига всегда опирается на мнение самих клубов. Здесь не может быть какого-то волюнтаризма. Ещё в апреле 2016-го на совещании с представителями клубов рассматривались основные нарушения, по которым следовало ужесточить наказания. Это касалось симуляций и действий, влияющих на безопасность игроков. Тогда же клубы подтвердили и недопустимость высказываний в адрес судей. Причём все были единодушны в том, что причина некорректного поведения представителей команд -это отсутствие реакции со стороны КХЛ. По итогам того совещания совет директоров лиги внёс изменения в дисциплинарный регламент, которые действуют и сейчас. В общем, всё чётко зафиксировано и прозрачно.

— Оцените год работы главного арбитра Алексея Анисимова. Не напрягает, что критика судейства только возросла за прошедший год? Что нужно сделать, чтобы снять это давление с арбитров?

— В прошедшем сезоне продолжилась реформа судейства. Вместе с ФХР мы осуществили ряд преобразований, и Алексей Анисимов, назначенный главным арбитром КХЛ, сумел быстро освоиться в должности. От критики в спорте никто не защищён, а в сфере судейства — тем более. Если же убрать в сторону эмоции и посмотреть на всё объективно, то картина такая: по итогам плей-офф доля моментов, подтверждённых по запросам клубов, ничуть не возросла по сравнению с прошлым сезоном.

«Интересных матчей в этом сезоне было никак не меньше»

— В минувшем плей-офф не было ни одной семиматчевой серии, СКА выиграл с рекордной разницей побед-поражений — 16−2? Не является ли это проблемой, что уровень соревновательности в лиге упал и нет интриги?

— Всем бы хотелось, чтобы плей-офф получился более упорным. Особенно после «регулярки», где борьба за выход в следующий этап шла до последних матчей. Тот же СКА, как бы мощно он ни выглядел, не сумел завоевать кубок континента, уступив на финише первенство «армейцам» Москвы. Но и ЦСКА ведь сошёл с дистанции уже во втором раунде плей-офф.

Не обошлось без неожиданностей и на Востоке. «Трактор» уверенно прошёл «регулярку», но уступил «Барысу», а «Ак Барс» превзошёл «Авангард», также имея более низкий номер посева. И в других сериях многие матчи завершались с разницей в одну шайбу, в овертаймах, держали всех в напряжении до самых последних минут.

Цитата Новостей по Лондону пока нет, но, как только они появятся, скрывать их точно не станем.

— Реагирует ли лига на реакцию СМИ, которые практически в один голос утверждают, что это был худший сезон в истории? Как вы считаете, есть ли в этом доля правды?

— Каждый делает свою работу. СМИ пишут обзоры и выносят суждения, а лига — развивает чемпионат. Зрелищные и интересные игры привлекают больше болельщиков на трибуны, увеличивают количество просмотров трансляций и так далее. Думаю, что интересных матчей в этом сезоне было никак не меньше, чем в прошлом. Что касается критики, то мы всегда прислушиваемся к ней. Но только к полезной и конструктивной.

— Почти полтора года все говорили про негласный запрет на иностранных специалистов в российских клубах. Так ли это? Или запрет не касается по-настоящему топовых иностранных тренеров, как Вестерлунд?

— Такого запрета нет, и лига не собирается его устанавливать. Мы понимаем, что развитие российских специалистов будет идти быстрее при контакте с представителями тренерских школ разных стран. По-другому здесь не бывает.

«Какой-то один критерий не может быть основанием для исключения клуба»

— Может ли лига привести данные о том, на сколько и какие клубы превышают потолок зарплат? На что расходуется этот «налог на роскошь»? Реально ли сделать жёсткий потолок зарплат?

— Таких клубов в прошедшем сезоне было несколько. Точное число можно будет назвать уже летом, когда мы подведём финансовые итоги сезона. Поступающие от «налога на роскошь» средства — целевые, их расходование согласовано советом директоров. В этом году они были потрачены на страхование хоккеистов, антидопинговые программы, помощь ветеранам хоккея и турнир по следж-хоккею на Неделе звёзд в Уфе. Если говорить о жёстком потолке зарплат, то его введение рассматривается как один из инструментов финансового фэйр-плей. Обсуждение данного вопроса ещё продолжается.

Цитата В апреле 2016-го клубы подтвердили и недопустимость высказываний в адрес судей.

— Почему лига уже несколько сезонов не публикует зарплатные ведомости? Возможно ли изменение этой ситуации?

— Вы знаете, что в прошлом лига три раза публиковала зарплатные бюджеты по согласованию с клубами. Это был своего рода эксперимент, и я не исключаю, что в будущем мы можем к нему вернуться. Речь идёт о конфиденциальной информации, поэтому лига и клубы должны действовать с единых позиций.

— Какие критерии всё-таки главные при допуске клубов к следующему сезону? Могут ли исключить популярный клуб за несоответствие стадиона или, наоборот, убрать команду с низкой посещаемостью, но большими возможностями вроде ЦСКА? Нет ли опасений по поводу возможных волнений среди болельщиков в этом случае?

— Какой-то один критерий не может быть основанием для исключения клуба. Резать по живому — это неправильно. Мы убеждены, что столь серьёзный вопрос должен решаться на основе системного подхода. У нас есть набор критериев, которые позволяют комплексно оценить клубы. Важно, чтобы общественность полностью понимала, почему происходит так или иначе, все решения должны быть абсолютно понятны. Прятать голову в песок мы не будем.

Цитата Мы понимаем, что развитие российских специалистов будет идти быстрее при контакте с представителями тренерских школ разных страню

— Собирается ли лига обязать все клубы, а прежде всего «Ак Барс» и «Локомотив», транслировать матчи в HD?