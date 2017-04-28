«Реакция СМИ на сезон? Лига развивает чемпионат». Ответы президента КХЛ
Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко подвёл предварительные итоги девятого сезона лиги.
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Девятый сезон КХЛ завершился уверенной победой
Подводя итоги сезона, президент КХЛ Дмитрий Чернышенко не поскупился на высокую оценку: «Этот сезон был, наверное, самым интересным. Все отмечают, что рейтинги очень высокие. Надеемся, что юбилейный сезон будет ещё интереснее».
Но не все могут разделить эту точку зрения. К главе КХЛ накопились вопросы, некоторые из которых «Чемпионат» обозначил в своём материале.
Дмитрий Чернышенко нашёл время, чтобы ответить в том числе и на эти вопросы.
«Новостей по Лондону нет, как они появятся, скрывать не будем»
— Какова ситуация с иностранными клубами на следующий сезон? Хочет ли сама лига, чтобы они участвовали? Верите ли вы, что «Медвешчак» найдёт себе спонсоров и есть ли проблемы у «Слована» и рижского «Динамо»?
— Начну с последнего вопроса. У «Слована» имеется задолженность по зарплате за минувший сезон. Другая ситуация в Риге — у них сейчас стабильное финансирование, команда намерена и дальше выступать в чемпионате КХЛ. А о «Медвешчаке» за последнее время было сказано много. Вы знаете, что приём документов от клубов идёт по общей для всех процедуре. Нужно подождать ещё немного — и совет директоров КХЛ рассмотрит заявки и утвердит состав участников.
— Появилась ли
— Вопросы подобного плана задаются настолько часто, что мне приходится повторяться. Новостей по Лондону пока нет, но, как только они появятся, скрывать их точно не станем.
«Год назад клубы подтвердили недопустимость высказываний в адрес судей»
— Каждый год лига продлевала срок представления финансовых гарантий клубам и выплат долгов за прошлый сезон. Будет ли здесь введён более жёсткий дедлайн?
— Как известно, сроки установлены регламентом. Вопрос же о том, допускать или нет нарушителей, решается на совете директоров. Причём только в индивидуальном порядке и с учётом каждой конкретной ситуации.
— Московское «Динамо» призывает к тому, чтобы уменьшить сумму денежных штрафов, так как клубы в КХЛ платят гораздо меньше, чем в футболе. Хотя экономика этих видов спорта совсем разная, будете ли вы рассматривать этот вариант? Не стоит ли вообще отменить штрафы за критику судей?
— В этом вопросе лига всегда опирается на мнение самих клубов. Здесь не может быть
— Оцените год работы главного арбитра Алексея Анисимова. Не напрягает, что критика судейства только возросла за прошедший год? Что нужно сделать, чтобы снять это давление с арбитров?
— В прошедшем сезоне продолжилась реформа судейства. Вместе с ФХР мы осуществили ряд преобразований, и Алексей Анисимов, назначенный главным арбитром КХЛ, сумел быстро освоиться в должности. От критики в спорте никто не защищён, а в сфере судейства — тем более. Если же убрать в сторону эмоции и посмотреть на всё объективно, то картина такая: по итогам
«Интересных матчей в этом сезоне было никак не меньше»
— В минувшем
— Всем бы хотелось, чтобы
Не обошлось без неожиданностей и на Востоке. «Трактор» уверенно прошёл «регулярку», но уступил «Барысу», а «Ак Барс» превзошёл «Авангард», также имея более низкий номер посева. И в других сериях многие матчи завершались с разницей в одну шайбу, в овертаймах, держали всех в напряжении до самых последних минут.
— Реагирует ли лига на реакцию СМИ, которые практически в один голос утверждают, что это был худший сезон в истории? Как вы считаете, есть ли в этом доля правды?
— Каждый делает свою работу. СМИ пишут обзоры и выносят суждения, а лига — развивает чемпионат. Зрелищные и интересные игры привлекают больше болельщиков на трибуны, увеличивают количество просмотров трансляций и так далее. Думаю, что интересных матчей в этом сезоне было никак не меньше, чем в прошлом. Что касается критики, то мы всегда прислушиваемся к ней. Но только к полезной и конструктивной.
— Почти полтора года все говорили про негласный запрет на иностранных специалистов в российских клубах. Так ли это? Или запрет не касается
— Такого запрета нет, и лига не собирается его устанавливать. Мы понимаем, что развитие российских специалистов будет идти быстрее при контакте с представителями тренерских школ разных стран.
«Какой-то один критерий не может быть основанием для исключения клуба»
— Может ли лига привести данные о том, на сколько и какие клубы превышают потолок зарплат? На что расходуется этот «налог на роскошь»? Реально ли сделать жёсткий потолок зарплат?
— Таких клубов в прошедшем сезоне было несколько. Точное число можно будет назвать уже летом, когда мы подведём финансовые итоги сезона. Поступающие от «налога на роскошь» средства — целевые, их расходование согласовано советом директоров. В этом году они были потрачены на страхование хоккеистов, антидопинговые программы, помощь ветеранам хоккея и турнир по
— Почему лига уже несколько сезонов не публикует зарплатные ведомости? Возможно ли изменение этой ситуации?
— Вы знаете, что в прошлом лига три раза публиковала зарплатные бюджеты по согласованию с клубами. Это был своего рода эксперимент, и я не исключаю, что в будущем мы можем к нему вернуться. Речь идёт о конфиденциальной информации, поэтому лига и клубы должны действовать с единых позиций.
— Какие критерии
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— Собирается ли лига обязать все клубы, а прежде всего «Ак Барс» и «Локомотив», транслировать матчи в HD?
— Мы не можем обязать клубы, поскольку за производство трансляций матчей отвечают местные телеканалы в регионах. Не у всех из них есть
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