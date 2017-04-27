«Нефтехимик» продлил контракты с четырьмя игроками

Соглашения рассчитаны на два года. В прошедшем сезоне хоккеисты играли в «Реакторе» и фарм-клубе «Ариада-НХ».



Ранее «Нефтехимик» по соглашению сторон расторг контракты с защитником Владимиром Боничевым, нападающими Алексеем Росляковым и Исламом Хасановым, которые были заявлены в составе МХК «Реактор».