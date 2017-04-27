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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29578107/
27 апреля 2017, 21:23 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Нефтехимик» продлил контракты с четырьмя игроками

Хоккейный клуб «Нефтехимик» из Нижнекамска продлил контракты с защитниками Максимом Гусевым и Егором Сорокиным, а также с форвардами Булатом Набиуллиным и Игорем Угольниковым, информирует официальный сайт команды.

Соглашения рассчитаны на два года. В прошедшем сезоне хоккеисты играли в «Реакторе» и фарм-клубе «Ариада-НХ».

Ранее «Нефтехимик» по соглашению сторон расторг контракты с защитником Владимиром Боничевым, нападающими Алексеем Росляковым и Исламом Хасановым, которые были заявлены в составе МХК «Реактор».

Нефтехимик
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