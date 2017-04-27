Пять причин, почему Ковальчук все-таки может вернуться в НХЛ

Чем ближе 1 мая, когда заканчивается нынешний контракт Ильи Ковальчука со СКА, тем больше слухов и обсуждений. И хотя всеобщий по эту сторону океана скептицизм вокруг его возможного возвращения в НХЛ мне понятен, я его не разделяю. И вот почему.

ПРИЧИНА № 1: РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО?

По данным Sportsnet, Ковальчук уже уведомил «Нью-Джерси» о своем возвращении. Генеральный менеджер «Дэвилз» Рэй Шеро еще в так называемый «клоузаут», что-то типа дня открытых дверей, когда игроки последний раз перед отпуском появляются на домашней арене, сказал, что будет готов к такому развитию событий. Более того, отметил, что очень высоко ценил Кови, пока тот играл в НХЛ.

ПРИЧИНА № 2: ИНТЕРЕС «НЬЮ-ДЖЕРСИ»

С тех пор, как Ковальчук уехал, утекло немало воды. На тот момент владелец «Дьяволов» Джефф Вандербик продал клуб Джошу Харрису. Большая часть менеджмента сменилась, включая Лу Ламорелло. Мосты реально горели, но превратиться в пепелище не успели — прошел небольшой дождик. Штраф в виде лишения выбора в третьем раунде драфта-2011 и смещения на 30-й пик на драфте-2014 за попытку обойти Коллективное соглашение, когда заключался фантасмагорический контракт Ильи, давно забыты. Напоминают об этом разве что ежегодные 250 тысяч долларов, которые предстоит выплачивать до 2025-го.

ПРИЧИНА № 3: ПОКУПАТЕЛИ

Крайне маловероятно, что Ковальчуку позволят подписать контракт не с «Нью-Джерси». Сделку в этом случае должны одобрить все 30 клубов (а то и 31 — но «Вегас» пока в устав не внесен), в том числе — «Дэвилз». Сами понимаете. В то же время один наш известный функционер сказал мне, что если НХЛ захочет видеть Илью, то зеленый свет так или иначе будет получен. Сомнения возникли, но буквально накануне я получил косвенное подтверждение, когда услышал, что лига (!) посоветовала владельцу «Баффало» Терри Пегуле нанять более опытного генменеджера. И головы Тима Мюррея, а за ним и Дэна Байлсма полетели. Удивило, конечно.

С другой стороны, Гэри Бэттмен сотоварищи уже не раз вмешивался в дела клубов, хотя обычно — на другом уровне, связанном, например, с инфраструктурой. За океаном версию с этим зеленым светом мне подтвердили, но назвали маловероятной. Потому что оставлять «Нью-Джерси», и так обитающий на дне, ни с чем, в данном случае будет неправильно. А для Шеро возвращение Кови — подарок.

Во-первых, на рынок выйдет, если выйдет, лишь пара-тройка игроков его уровня. И попробуй ты их еще подпиши. Тем более в команду, которая ни на что не претендует. А тут — приоритетное право. Да, Шеро вряд ли захочет сохранить Ковальчука — перестройка в «Дьяволах» довольно четко обозначена. Хотя и это не исключено. Но наиболее вероятен сценарий, при котором «Дэвилз» подпишут с Ковальчуком годичный контракт (с зарплатой в районе 5 миллионов долларов) и тут же обменяют. Если в контракте этом нет пункта о запрете на обмен (а его точно не будет) — как только лига дает добро, можно сразу высылать бумаги на сделку с другим клубом. Коллективным соглашением это не запрещено.

На ровном месте «Нью-Джерси» может выручить пару выборов на драфте или перспективного молодого игрока. Для этого клубу всего лишь надо вывести Ковальчука из списка завершивших карьеру по собственному желанию, предложить ему контракт (никаких одобрений от других команд не требуется) и позволить его агенту вести переговоры с потенциальными работодателями, обозначив желаемую компенсацию. Так что быть Кови снова «Дьяволом», пусть, вероятнее всего, и ненадолго.

Сделки типа Sign and Trade в НХЛ практически не встречаются, в отличие от НБА, где Коллективное соглашение крайне корявое. Можно вспомнить разве что Девина Сетогучи в сделке с участием Брента Бернса, но он продлевал соглашение, да и не выходил на рынок — мог стать только ограниченно свободным агентом. Ну так и случай у Ковальчука уникальный.

ПРИЧИНА № 4: КОВАЛЬЧУК — ЗВЕЗДА

Интерес к Ковальчуку есть. Даже предметный. За что он должен в первую очередь благодарить Александра Радулова, проведшего впечатляющий сезон. Вокруг Ильи хватает «хайпа», мало кто видел его в России, но все смотрят на цифры, сопоставляют их с теми, что были у самого Раду и у Ягра, и вспоминают, каким Ковальчук был. Представление, возможно, неверное, но тем лучше для пока еще форварда СКА.

Интересно, вмешается ли «Вегас». Джорджу Макфи, который тоже в свое время высоко ценил Ковальчука, позарез нужна звезда, которая могла бы заполнять «Ти-Мобайл-Арену». Хотя бы фамилией. На драфте расширения он такими точно не сможет разжиться. Кстати, Илья на драфт расширения никак не сможет попасть. Правами на него «Нью-Джерси» торговать не может. А из списка завершивших карьеру по собственному желанию его выведут не ранее 1 июля, когда можно будет зарегистрировать его контракт.

ПРИЧИНА № 5: ЖЕНА

Жена Ковальчука была недовольна переездом в Россию. Она получила гражданство США, где и хотела бы растить четверых детей Ильи. У пары есть дом в Майами (Ковальчук вместо Ягра во «Флориде»? Было бы любопытно). Здесь Кови все выиграл, и, по большому счету, его тут если что и может удержать, так это Олимпиада. Но в его возрасте вполне могут быть другие приоритеты. Да и попасть на нее еще надо. К тому же не исключен вариант, при котором ряд игроков из-за океана отпустят в индивидуальном порядке. Там еще и рекламный рынок на порядки больше — это тоже фактор.

Резюмируя: «Нью-Джерси» беспрепятственно может подписать с Ковальчуком новый контракт, для этого не нужны одобрения ни клубов, ни лиги, поскольку он провел три года (на самом деле больше, но это минимальное требование) вне НХЛ; у клуба новый владелец и почти целиком сменился менеджмент; потенциальные покупатели уже имеются (в числе прочих мне назвали «Рейнджерс» и «Детройт»), а интерес со стороны заставит Шеро пойти на сделку, что лишь поможет в перестройке, затеянной «Девилз»; за океаном отношение к потенциальному возвращению в целом благосклонное, за что нужно благодарить Радулова, кроме того, рынок в этом году будет настолько скуден, в том числе в связи с драфтом расширения, что Кови будет лакомым куском; семейные обстоятельства говорят в пользу США.