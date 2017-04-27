Чернышенко: Задолженность по зарплате имеется у семи клубов КХЛ

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В декабре 2016 года говорилось, что в КХЛ 10 клубов-должников. На вопрос, сократилось ли их число за полгода, Чернышенко ответил: «Работа по клубам-должникам велась на протяжении всего сезона и продолжается сейчас. Клуб “Сочи”, у которого была наибольшая задолженность по ходу чемпионата, урегулировал этот вопрос в начале апреля. На сегодня задолженность имеется у семи клубов».

Чемпионат КХЛ сезона-2016/17 завершился победой СКА, который в финале Кубка Гагарина обыграл магнитогорский «Металлург» (4−1 в серии). Сезон-2017/18 в КХЛ стартует 21 августа.