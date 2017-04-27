Чернышенко: Задолженность по зарплате имеется у семи клубов КХЛ
МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Семь клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) имеют задолженности по зарплате перед игроками. Об этом ТАСС сообщил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.
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В декабре 2016 года говорилось, что в КХЛ 10
Чемпионат КХЛ сезона-2016/17 завершился победой СКА, который в финале Кубка Гагарина обыграл магнитогорский «Металлург» (4−1 в серии). Сезон-2017/18 в КХЛ стартует 21 августа.
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