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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29577440/
27 апреля 2017, 19:56 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Чернышенко: Задолженность по зарплате имеется у семи клубов КХЛ

МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Семь клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) имеют задолженности по зарплате перед игроками. Об этом ТАСС сообщил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

В декабре 2016 года говорилось что в <span class=error>КХЛ</span> 10 <nobr>клубов-должников.</nobr> Увеличить
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В декабре 2016 года говорилось, что в КХЛ 10 клубов-должников. На вопрос, сократилось ли их число за полгода, Чернышенко ответил: «Работа по клубам-должникам велась на протяжении всего сезона и продолжается сейчас. Клуб “Сочи”, у которого была наибольшая задолженность по ходу чемпионата, урегулировал этот вопрос в начале апреля. На сегодня задолженность имеется у семи клубов».

Чемпионат КХЛ сезона-2016/17 завершился победой СКА, который в финале Кубка Гагарина обыграл магнитогорский «Металлург» (4−1 в серии). Сезон-2017/18 в КХЛ стартует 21 августа.
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