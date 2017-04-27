Данила Квартальнов получил квалификационное предложение от ЦСКА

«Амур» продлил двусторонние соглашения на два сезона с вратарями Ильёй Андрюховым и Евгением Аликиным, нападающими Станиславом Кацубой и Игорем Руденковым, а также на один сезон — с защитником Дмитрием Лютовым.



Обязывающие квалификационные предложения (двусторонние на два года) от московского «Динамо» получили защитник Артём Волков, нападающие Николай Чебыкин и Александр Петунин, а от ЦСКА — вратарь Александр Самойлов, защитник Семён Луговяк, нападающие Данила Квартальнов и Михаил Бякин.

Квалификационные предложения от «Лады» (двусторонние на два сезона) приняли защитник Данил Семёнов, нападающие Дмитрий Дрожжин, Владимир Журавлёв, Роман Поляничев, Алексей Сыромятников.