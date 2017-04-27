КХЛ планирует распределить между клубами не менее 240 млн руб из доходов
МОСКВА, 27 апр —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) по итогам сезона-2016/17 планирует распределить между клубами не менее 240 миллионов рублей из доходов лиги, заявил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко, слова которого агентству «Р-Спорт» приводит пресс-служба КХЛ.
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По итогам сезона-2014/15 КХЛ впервые распределила между клубами 100 миллионов рублей. В сезоне-2015/16 выплаты были удвоены и распределены в зависимости от выступления клубов в сезоне и рейтинга телевизионных трансляций их матчей.
«Лига завершает с прибылью третий сезон подряд, мы держим хорошую форму. Как и в предыдущие два сезона, часть доходов будет распределена между клубами. Планируем, что общая сумма на этот раз составит не менее 240 миллионов рублей», — сказал Чернышенко.
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