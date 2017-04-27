Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29576951/
27 апреля 2017, 19:04 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

КХЛ планирует распределить между клубами не менее 240 млн руб из доходов

МОСКВА, 27 апр — Р-Спорт, Семен Галькевич. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) по итогам сезона-2016/17 планирует распределить между клубами не менее 240 миллионов рублей из доходов лиги, заявил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко, слова которого агентству «Р-Спорт» приводит пресс-служба КХЛ.

Континентальная хоккейная лига (<span class=error>КХЛ</span>) по итогам сезона-2016/17 планирует распределить между клубами не менее 240 миллионов рублей из доходов лиги заявил президент <span class=error>КХЛ</span> Дмитрий <span class=error>Чернышенко</span> слова которого агентству Р-Спорт приводит <nobr>пресс-служба</nobr> <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По итогам сезона-2014/15 КХЛ впервые распределила между клубами 100 миллионов рублей. В сезоне-2015/16 выплаты были удвоены и распределены в зависимости от выступления клубов в сезоне и рейтинга телевизионных трансляций их матчей.

«Лига завершает с прибылью третий сезон подряд, мы держим хорошую форму. Как и в предыдущие два сезона, часть доходов будет распределена между клубами. Планируем, что общая сумма на этот раз составит не менее 240 миллионов рублей», — сказал Чернышенко.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Новое соглашение ФХР и КХЛ по правам на ЧР будет заключено на 4 года

Новое соглашение ФХР и КХЛ по правам на ЧР будет заключено на 4 года

МОСКВА, 27 апр — Р-Спорт, Семен Галькевич. Новое соглашение Федерации хоккея России (ФХР) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) о передаче прав на проведение чемпионата России будет рассчитано на четыре года, заявил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко, слова которого агентству «Р-Спорт» приводит пресс-служба КХЛ.
Еще 7 новостей  Все новости
26 апреля

Наши 13-летние фигуристки делают то, что в мире удавалось только раз. Видео

Фигурист, которого называли до травмы «вторым Плющенко», вернулся

Бурный секс возле корта прервал теннисный матч