КХЛ планирует распределить между клубами не менее 240 млн руб из доходов

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

По итогам сезона-2014/15 КХЛ впервые распределила между клубами 100 миллионов рублей. В сезоне-2015/16 выплаты были удвоены и распределены в зависимости от выступления клубов в сезоне и рейтинга телевизионных трансляций их матчей.

«Лига завершает с прибылью третий сезон подряд, мы держим хорошую форму. Как и в предыдущие два сезона, часть доходов будет распределена между клубами. Планируем, что общая сумма на этот раз составит не менее 240 миллионов рублей», — сказал Чернышенко.