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27 апреля 2017, 19:05 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Новое соглашение ФХР и КХЛ по правам на ЧР будет заключено на 4 года

МОСКВА, 27 апр — Р-Спорт, Семен Галькевич. Новое соглашение Федерации хоккея России (ФХР) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) о передаче прав на проведение чемпионата России будет рассчитано на четыре года, заявил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко, слова которого агентству «Р-Спорт» приводит пресс-служба КХЛ.

Новое соглашение Федерации хоккея России (<span class=error>ФХР</span>) и Континентальной хоккейной лиги (<span class=error>КХЛ</span>) о передаче прав на проведение чемпионата России будет рассчитано на четыре года заявил президент <span class=error>КХЛ</span> Дмитрий <span class=error>Чернышенко</span> слова которого агентству Р-Спорт приводит <nobr>пресс-служба</nobr> <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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Ранее, начиная с 2008 года, ФХР и КХЛ подписывали договор о передаче прав на три года.

«Если действующее соглашение с ФХР было трехлетним, то новое будет подписано уже на четыре года. В нем, кстати, предусмотрена возможность продления на такой же срок. С каждым годом наше взаимопонимание с федерацией укрепляется, поэтому с оформлением нового договора не возникло никаких затруднений. Скоро мы официально о нем объявим», — сказал Чернышенко.

Отвечая на вопрос о практике открытия зарплатных ведомостей клубов, президент лиги отметил, что возвращения к этому «исключать нельзя».

«Лига в прошлом трижды обнародовала зарплатные бюджеты клубов, но делала это по согласованию с ними. Эксперимент получился достаточно интересным, и нельзя исключать возвращения к нему в будущем. При единой позиции лиги и клубов это вполне возможно», — пояснил он.
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