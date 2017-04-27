Новое соглашение ФХР и КХЛ по правам на ЧР будет заключено на 4 года

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Ранее, начиная с 2008 года, ФХР и КХЛ подписывали договор о передаче прав на три года.

«Если действующее соглашение с ФХР было трехлетним, то новое будет подписано уже на четыре года. В нем, кстати, предусмотрена возможность продления на такой же срок. С каждым годом наше взаимопонимание с федерацией укрепляется, поэтому с оформлением нового договора не возникло никаких затруднений. Скоро мы официально о нем объявим», — сказал Чернышенко.

Отвечая на вопрос о практике открытия зарплатных ведомостей клубов, президент лиги отметил, что возвращения к этому «исключать нельзя».

«Лига в прошлом трижды обнародовала зарплатные бюджеты клубов, но делала это по согласованию с ними. Эксперимент получился достаточно интересным, и нельзя исключать возвращения к нему в будущем. При единой позиции лиги и клубов это вполне возможно», — пояснил он.