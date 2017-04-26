Лучший бомбардир-защитник ХК «Торпедо» Осипов останется в команде еще на сезон

Осипов останется в «Торпедо» еще на сезон. Прежнее соглашение 23-летнего хоккеиста с клубом было рассчитано до 30 апреля.

Осипов в минувшем сезоне КХЛ стал лучшим бомбардиром среди защитников «Торпедо» в регулярном чемпионате, набрав 16 (7 шайб + 9 передач) баллов за результативность в 58 матчах.