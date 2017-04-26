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26 апреля 2017, 20:22 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Лучший бомбардир-защитник ХК «Торпедо» Осипов останется в команде еще на сезон

МОСКВА, 26 апр — Р-Спорт. Лучший бомбардир-защитник нижегородского «Торпедо» минувшего сезона Максим Осипов продолжит выступления в команде, сообщается в официальном аккаунте КХЛ в Twitter.

Осипов останется в «Торпедо» еще на сезон. Прежнее соглашение 23-летнего хоккеиста с клубом было рассчитано до 30 апреля.

Осипов в минувшем сезоне КХЛ стал лучшим бомбардиром среди защитников «Торпедо» в регулярном чемпионате, набрав 16 (7 шайб + 9 передач) баллов за результативность в 58 матчах.

Торпедо НН
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