Лучший бомбардир-защитник ХК «Торпедо» Осипов останется в команде еще на сезон
МОСКВА, 26 апр —
Р-Спорт. Лучший бомбардир-защитник нижегородского «Торпедо» минувшего сезона Максим Осипов продолжит выступления в команде, сообщается в официальном аккаунте КХЛ в Twitter.
Осипов останется в «Торпедо» еще на сезон. Прежнее соглашение 23-летнего хоккеиста с клубом было рассчитано до 30 апреля.
Осипов в минувшем сезоне КХЛ стал лучшим бомбардиром среди защитников «Торпедо» в регулярном чемпионате, набрав 16 (7 шайб + 9 передач) баллов за результативность в 58 матчах.
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