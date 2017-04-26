Доус вошел в ТОП-10 ярких игроков сезона КХЛ
Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги назвал десятерых ярких игроков завершившегося сезона.
В него вошел и нападающий астанинского «Барыса» Найджел Доус.
«Канадец Найджел Доус выступает за “Барыс” с 2011 года. За это время нападающий принял казахстанское гражданство, и сейчас является лидером не только астанинской команды, но и национальной сборной Казахстана. В нынешнем сезоне “Барыс” второй раз за время выступлений в КХЛ пробился во второй раунд
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