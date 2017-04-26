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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29563911/
26 апреля 2017, 20:20 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

Доус вошел в ТОП-10 ярких игроков сезона КХЛ

Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги назвал десятерых ярких игроков завершившегося сезона.

В него вошел и нападающий астанинского «Барыса» Найджел Доус.

«Канадец Найджел Доус выступает за “Барыс” с 2011 года. За это время нападающий принял казахстанское гражданство, и сейчас является лидером не только астанинской команды, но и национальной сборной Казахстана. В нынешнем сезоне “Барыс” второй раз за время выступлений в КХЛ пробился во второй раунд плей-офф, и заслуга Доуса в этом, безусловно, велика. Его 62 (36+26) очка в 59 играх регулярного чемпионата и 10 (7+3) баллов в 10 встречах плей-офф говорят сами за себя. А кроме того, в этом году Найджел Доус стал первым иностранцем, вошедшим в топ-100 снайперов чемпионата России», — пишет сайт.

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