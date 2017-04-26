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26 апреля 2017, 19:36 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Положения о Ярмарке юниоров исключены из регламента КХЛ, драфт более не проводится

МОСКВА, 26 апр — Р-Спорт, Семен Галькевич. Положения о Ярмарке юниоров исключены из правового регламента Континентальной хоккейной лиги, процедура драфта упразднена, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе лиги.

Положения о Ярмарке юниоров исключены из правового регламента Континентальной хоккейной лиги процедура <span class=error>драфта</span> упразднена сообщили агентству Р-Спорт в <nobr>пресс-службе</nobr> лиги. Увеличить
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Совет директоров КХЛ в марте 2016 года принял решение отменить Ярмарку юниоров с сезона-2016/17 и объявил о создании рабочей группы под руководством Вячеслава Фетисова, призванной разработать новую процедуру подписания контрактов с выпускниками хоккейных школ. Фетисов в мае заявил, что в масштабах страны драфт в КХЛ необходим, член совета директоров КХЛ Александр Медведев в сентябре заявил, что Ярмарка юниоров нужна КХЛ.

«Последний раз Ярмарка юниоров была проведена в 2016 году. После этого решением ФХР и совета директоров КХЛ было принято решение о выработке процедуры подписания контрактов с выпускниками хоккейных школ. В июле 2016 года совет директоров лиги исключил положения о Ярмарке юниоров в правовом регламенте КХЛ (статьи 56, 57, 58). В феврале 2017 года новая процедура была утверждена советом директоров. В соответствии с ней, клубы могут заключать контракты с выпускниками своих хоккейных школ в период с 1 февраля по 30 апреля», — сообщили в пресс-службе КХЛ.
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