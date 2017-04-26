Положения о Ярмарке юниоров исключены из регламента КХЛ, драфт более не проводится

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Совет директоров КХЛ в марте 2016 года принял решение отменить Ярмарку юниоров с сезона-2016/17 и объявил о создании рабочей группы под руководством Вячеслава Фетисова, призванной разработать новую процедуру подписания контрактов с выпускниками хоккейных школ. Фетисов в мае заявил, что в масштабах страны драфт в КХЛ необходим, член совета директоров КХЛ Александр Медведев в сентябре заявил, что Ярмарка юниоров нужна КХЛ.