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26 апреля 2017, 19:16 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Президент «Авангарда» Шалаев продлил контракт с клубом на три года

Президент «Авангарда» Владимир Шалаев продлил контракт с клубом на три сезона, сообщает News Omsk со ссылкой на председателя совета директоров омской команды Александра Дыбаля.

«Итоги сезона мы оцениваем с достаточной долей скепсиса. Нам пора сделать шаг вперёд по спортивным результатам. Мы понимаем, в чём наши ошибки. И это и мои ошибки в том числе, я с себя ответственности не снимаю. Считаем, что клуб с нашим составом и в целом с тем, что мы имеем, мог пройти дальше. То хорошее и плохое, что было в этом сезоне, — это наши совместные недостатки и достижения. Так что я не отделяю Шалаева от себя», — прокомментировал продление контракта Дыбаль.

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» не имеет двухмесячной задолженности по зарплатам перед игроками команды. Об этом заявил президент «Авангарда» Владимир Шалаев, которого цитирует пресс-служба клуба.
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