Президент «Авангарда» Шалаев продлил контракт с клубом на три года

«Итоги сезона мы оцениваем с достаточной долей скепсиса. Нам пора сделать шаг вперёд по спортивным результатам. Мы понимаем, в чём наши ошибки. И это и мои ошибки в том числе, я с себя ответственности не снимаю. Считаем, что клуб с нашим составом и в целом с тем, что мы имеем, мог пройти дальше. То хорошее и плохое, что было в этом сезоне, — это наши совместные недостатки и достижения. Так что я не отделяю Шалаева от себя», — прокомментировал продление контракта Дыбаль.