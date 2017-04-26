ХК «Северсталь» подписал соглашение с Гудачеком и договорился о контракте с Холиком

Агентство «Р-Спорт» ранее сообщало, что Гудачек и Холик перейдут в «Северсталь», а Стасенко останется в команде. Позже директор череповецкого клуба Алексей Кознев подтвердил, что «Северсталь» покидает вратарь Якуб Коварж, но есть договоренность с Гудачеком.

«На сегодняшний день можно уже озвучить, что мы подписали вратаря сборной Словакии Юлиуса Гудачека, есть договоренность с нападающим чешской сборной Холиком. Николай Стасенко остается в команде. К сожалению, он тоже попадает в разряд легионеров. Продлен контракт с Адамом Мазуром. Сейчас ищем нападающего, скажем так, “забивного”, который сможет забивать голы», — заявил Зелепукин, которого цитирует официальный сайт череповчан.

Гудачек последние три сезона провел в шведском «Эребру», 28-летний голкипер регулярно привлекается в сборную Словакии, является серебряным призером чемпионата мира 2012 года. В сезоне-2013/14 Гудачек провел один матч в КХЛ за новосибирскую «Сибирь». Холик является воспитанником клуба «Злин». В минувшем сезоне 25-летний центрфорвард провел 50 матчей в чемпионате Чехии, набрав 35 (16 шайб + 19 передач) очков. Хоккеист в течение сезона активно привлекался в национальную сборную и входит в расширенный состав команды на чемпионат мира-2017.