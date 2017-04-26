ХК «Северсталь» подписал соглашение с Гудачеком и договорился о контракте с Холиком
МОСКВА, 26 апр —
Р-Спорт. Череповецкая «Северсталь» подписала соглашение с вратарем сборной Словакии Юлиусом Гудачеком, договорилась о контракте с чешским нападающим Петером Холиком и сохранит в составе защитников Николая Стасенко и Адама Мазура, заявил генеральный менеджер череповчан Валерий Зелепукин.
Агентство «Р-Спорт» ранее сообщало, что Гудачек и Холик перейдут в «Северсталь», а Стасенко останется в команде. Позже директор череповецкого клуба Алексей Кознев подтвердил, что «Северсталь» покидает вратарь Якуб Коварж, но есть договоренность с Гудачеком.
«На сегодняшний день можно уже озвучить, что мы подписали вратаря сборной Словакии Юлиуса Гудачека, есть договоренность с нападающим чешской сборной Холиком. Николай Стасенко остается в команде. К сожалению, он тоже попадает в разряд легионеров. Продлен контракт с Адамом Мазуром. Сейчас ищем нападающего, скажем так, “забивного”, который сможет забивать голы», — заявил Зелепукин, которого цитирует официальный сайт череповчан.
Гудачек последние три сезона провел в шведском «Эребру», 28-летний голкипер регулярно привлекается в сборную Словакии, является серебряным призером чемпионата мира 2012 года. В сезоне-2013/14 Гудачек провел один матч в КХЛ за новосибирскую «Сибирь». Холик является воспитанником клуба «Злин». В минувшем сезоне 25-летний центрфорвард провел 50 матчей в чемпионате Чехии, набрав 35 (16 шайб + 19 передач) очков. Хоккеист в течение сезона активно привлекался в национальную сборную и входит в расширенный состав команды на чемпионат мира-2017.
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