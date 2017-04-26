Клуб КХЛ «Авангард» опроверг информацию о двухмесячной задолженности по зарплатам
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» не имеет двухмесячной задолженности по зарплатам перед игроками команды. Об этом заявил президент «Авангарда» Владимир Шалаев, которого цитирует
пресс-служба клуба.
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Ранее в СМИ появилась информация о двухмесячной задержки зарплаты хоккеистам «Авангарда».
«Клуб всегда выполняет все контрактные обязательства перед игроками, — сказал Шалаев. — Техническую задержку в две недели мы не рассматриваем как
«На днях мы подписываем трехлетний спонсорский договор с “Газпром нефтью”, а также заканчиваем переговоры с несколькими нынешними партнерами о продлении сотрудничества на новый сезон, — добавил Шалаев. — Так что финансирование клуба в предстоящем сезоне будет точно не меньше нынешнего».
В прошедшем сезоне «Авангард» занял второе место в Восточной конференции и дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина, где уступил казанскому «Ак Барсу» (2−4 в серии).
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