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26 апреля 2017, 12:27 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Клуб КХЛ «Авангард» опроверг информацию о двухмесячной задолженности по зарплатам

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» не имеет двухмесячной задолженности по зарплатам перед игроками команды. Об этом заявил президент «Авангарда» Владимир Шалаев, которого цитирует пресс-служба клуба.

На днях клуб подпишет трехлетний спонсорский договор с компанией <span class=error>Газпром</span> нефть Увеличить
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Ранее в СМИ появилась информация о двухмесячной задержки зарплаты хоккеистам «Авангарда».

«Клуб всегда выполняет все контрактные обязательства перед игроками, — сказал Шалаев. — Техническую задержку в две недели мы не рассматриваем как какую-то проблему. Финансовое положение “Авангарда” было и будет устойчивым. Наш владелец “Газпром нефть” делает все необходимое для стабильности всей клубной вертикали от команды КХЛ и до детской школы.».

«На днях мы подписываем трехлетний спонсорский договор с “Газпром нефтью”, а также заканчиваем переговоры с несколькими нынешними партнерами о продлении сотрудничества на новый сезон, — добавил Шалаев. — Так что финансирование клуба в предстоящем сезоне будет точно не меньше нынешнего».

В прошедшем сезоне «Авангард» занял второе место в Восточной конференции и дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина, где уступил казанскому «Ак Барсу» (2−4 в серии).

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