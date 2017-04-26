Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29554157/
26 апреля 2017, 9:33 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Задержка зарплаты хоккеистам «Авангарда» достигла двух месяцев

МОСКВА, 26 апр — Р-Спорт. Задержка выплаты заработной платы перед хоккеистами и сотрудниками омского «Авангарда» достигла двух месяцев, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

Задержка выплаты заработной платы перед хоккеистами и сотрудниками омского Авангарда достигла двух месяцев сообщил агентству Р-Спорт источник знакомый с ситуацией. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Авангард» в сезоне-2016/17 завершил регулярный чемпионат КХЛ на втором месте в таблице Восточной конференции, а в плей-офф во втором раунде уступил казанскому «Ак Барсу» со счетом 2−4 в серии. В конце марта тренерский штаб клуба возглавил экс-главный тренер новосибирской «Сибири» Андрей Скабелка.

«Задержка зарплаты в омском клубе составляет уже два месяца и растет с каждым днем. Учитывая, что сезон завершен, это вызывает вопросы у игроков», — сообщил собеседник агентства.

В руководстве клуба эту информацию не подтвердили, но и не опровергли. «Ситуация стабильная, все у нас нормально», — заявил корреспонденту «Р-Спорт» президент «Авангарда» Владимир Шалаев.

Авангард
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Шалаев: Соботка в случае возвращения в КХЛ будет играть только за «Авангард»

МОСКВА, 5 апр — Р-Спорт, Александр Рогулев. Чешский форвард Владимир Соботка в случае возвращения в КХЛ в следующем сезоне будет играть только за омский «Авангард», заявил агентству «Р-Спорт» президент сибирского клуба Владимир Шалаев.
Еще 3 новости  Все новости
25 апреля

Фигурист, которого называли до травмы «вторым Плющенко», вернулся

Бурный секс возле корта прервал теннисный матч

Наши 13-летние фигуристки делают то, что в мире удавалось только раз. Видео