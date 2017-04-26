Задержка зарплаты хоккеистам «Авангарда» достигла двух месяцев

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«Авангард» в сезоне-2016/17 завершил регулярный чемпионат КХЛ на втором месте в таблице Восточной конференции, а в плей-офф во втором раунде уступил казанскому «Ак Барсу» со счетом 2−4 в серии. В конце марта тренерский штаб клуба возглавил экс-главный тренер новосибирской «Сибири» Андрей Скабелка.

«Задержка зарплаты в омском клубе составляет уже два месяца и растет с каждым днем. Учитывая, что сезон завершен, это вызывает вопросы у игроков», — сообщил собеседник агентства.

В руководстве клуба эту информацию не подтвердили, но и не опровергли. «Ситуация стабильная, все у нас нормально», — заявил корреспонденту «Р-Спорт» президент «Авангарда» Владимир Шалаев.