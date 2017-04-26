Задержка зарплаты хоккеистам «Авангарда» достигла двух месяцев
МОСКВА, 26 апр —
Р-Спорт. Задержка выплаты заработной платы перед хоккеистами и сотрудниками омского «Авангарда» достигла двух месяцев, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.
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«Авангард» в сезоне-2016/17 завершил регулярный чемпионат КХЛ на втором месте в таблице Восточной конференции, а в
«Задержка зарплаты в омском клубе составляет уже два месяца и растет с каждым днем. Учитывая, что сезон завершен, это вызывает вопросы у игроков», — сообщил собеседник агентства.
В руководстве клуба эту информацию не подтвердили, но и не опровергли. «Ситуация стабильная, все у нас нормально», — заявил корреспонденту «Р-Спорт» президент «Авангарда» Владимир Шалаев.
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