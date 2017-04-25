Владимир Юрзинов-младший: В «Куньлуне» весь сезон работал в боевых условиях
Бывший тренер «Куньлунь Ред Стар» Владимир
Юрзинов-младший рассказал «Советскому спорту» о том, как стать частью первого сезона в истории первого китайского клуба — о команде, которую создавал с нуля, и о том, что необходимо сделать китайскому хоккею, чтобы совершить качественный рывок вперед.
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Видимо, что-то случилось...
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Сезон, в целом, получился для нас довольно удачным. Я приобрел колоссальный опыт. Как мне кажется, я не допустил тех ошибок, о которых беспокоился летом.
Нам было непросто, что тут скрывать. Конечно, были сложности. Работали весь сезон в боевых условиях. Хорошо, что удалось подписать нужных нам игроков. Было много общения с разными агентами, с представителями команд. Выбирали хоккеистов не только по игровым, но и по моральным качествам. С большим трудом приходилось подбирать игроков, которые подходили под концепцию моей игры. В этом была сложность: мне нравится, когда моя команда играет с шайбой, организованно. Это мой стиль. Все парни готовы были принять вызов такого проекта.
В чемпионате у нас практически не было крупных поражений. Нами была выбрана правильная тактика игры, удалось правильно выстроить все звенья. В начале регулярного чемпионата мы очень опасались травм хоккеистов, так как, глубины состава у нас не было. Но слава богу мы этот период пошли достаточно удачно, и к концу осени появилась возможность заявить еще хоккеистов, хотя состав у нас всё же был достаточно ограничен. Я считаю, что каждая единица в команде оказалась боевой. Все ребята проявили себя с лучшей стороны, в нужные моменты брали на себя ответственность.
В ноябре стало понятно, что мы в силах побороться за место в
Больше китайских игроков мы, конечно, планировали задействовать. Но нужно было сделать так, чтобы команда выигрывала. Я много думал об этом, многое взвешивал. Мы должны были привлечь зрителей на трибуны, а это сложно сделать, если твоя команда проигрывает. Во время сезона 5−6 китайских игроков регулярно тренировались у нас, находились в команде. Они несомненно прибавили в этом году. У них большая мотивация и огромное желание играть. Эти парни прошли всю предсезонную подготовку. Мы много работали с ними дополнительно. Я думаю, что в следующем сезоне они будут играть гораздо лучше. Для китайского хоккея необходим переход от детского к юношескому. Это очень важный момент. На сегодняшний день это развито не так хорошо, как хотелось бы.
Сейчас я вхожу в состав китайского международного технического комитета. Но, конечно же, мне хочется тренировать. Я много лет работал главным тренером и для меня приоритетной является именно эта работа. Но время покажет. Нужно всегда смотреть вперед и много работать. Только тогда всё получится и все желания сбудутся.
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