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25 апреля 2017, 18:58 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Аркадий Ротенберг: ФХР поможет «Динамо» (Москва) преодолеть кризис

МОСКВА, 25 апр — Р-Спорт, Семен Галькевич. Федерация хоккея России (ФХР) поможет московскому «Динамо» преодолеть кризис, федерация знала о нестабильном финансовом состоянии клуба, но надеялась, что он сумеет разобраться с этими сложностями, заявил председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг, комментарий которого агентству «Р-Спорт» предоставила пресс-служба «бело-голубых».

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«Динамо» на протяжении всего сезона-2016/17 испытывало финансовые трудности. Ротенберг с августа 2012 года по июль 2015 года занимал пост президента «Динамо».

«Мы знали о нестабильном финансовом состоянии в “Динамо”, но надеялись, что клуб сумеет разобраться с этими сложностями. Увы, получилось иначе. Тем не менее именно этот клуб сумел выстроить хоккейную вертикаль, благодаря которой выпускники детской школы остаются в системе и имеют все шансы заиграть в первой команде. На днях команда “Динамо” (Балашиха), состоящая в основном из воспитанников клуба, стала чемпионом ВХЛ, а ведь там играли сплошь молодые ребята, которые еще в прошлом, позапрошлом годах играли в молодежной лиге», — отметил Ротенберг.

Как сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе «Динамо», во вторник состоялась встреча руководства хоккейного клуба с Аркадием Ротенбергом, в ходе которой также обсуждались темы взаимодействия клуба с ФХР, развитие хоккейной вертикали в структуре клуба, положение дел в СДЮШОР имени А. И. Чернышева.

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