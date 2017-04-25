Аркадий Ротенберг: ФХР поможет «Динамо» (Москва) преодолеть кризис

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«Динамо» на протяжении всего сезона-2016/17 испытывало финансовые трудности. Ротенберг с августа 2012 года по июль 2015 года занимал пост президента «Динамо».

Цитата Аркадий Ротенберг Сейчас всему «динамовскому» спортивному движению приходится непросто — все знают о сложностях в футбольном клубе, некоторых других видах спорта… Но в Центральном совете общества работают профессионалы, которые прекрасно видят состояние дел и понимают, как выйти из сложившейся ситуации. ФХР следит за развитием событий и всегда готова прийти на помощь. Для нас, как для главной хоккейной организации страны, наибольший интерес представляет все-таки хоккейная команда. «Динамо» никто не даст пропасть, мы со своей стороны окажем всемерную помощь и поддержку клубу, поможем преодолеть этот кризис.

«Мы знали о нестабильном финансовом состоянии в “Динамо”, но надеялись, что клуб сумеет разобраться с этими сложностями. Увы, получилось иначе. Тем не менее именно этот клуб сумел выстроить хоккейную вертикаль, благодаря которой выпускники детской школы остаются в системе и имеют все шансы заиграть в первой команде. На днях команда “Динамо” (Балашиха), состоящая в основном из воспитанников клуба, стала чемпионом ВХЛ, а ведь там играли сплошь молодые ребята, которые еще в прошлом, позапрошлом годах играли в молодежной лиге», — отметил Ротенберг.