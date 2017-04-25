Аркадий Ротенберг: ФХР поможет «Динамо» (Москва) преодолеть кризис
МОСКВА, 25 апр —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Федерация хоккея России (ФХР) поможет московскому «Динамо» преодолеть кризис, федерация знала о нестабильном финансовом состоянии клуба, но надеялась, что он сумеет разобраться с этими сложностями, заявил председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг, комментарий которого агентству «Р-Спорт» предоставила пресс-служба «бело-голубых».
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Видимо, что-то случилось...
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«Динамо» на протяжении всего сезона-2016/17 испытывало финансовые трудности. Ротенберг с августа 2012 года по июль 2015 года занимал пост президента «Динамо».
«Мы знали о нестабильном финансовом состоянии в “Динамо”, но надеялись, что клуб сумеет разобраться с этими сложностями. Увы, получилось иначе. Тем не менее именно этот клуб сумел выстроить хоккейную вертикаль, благодаря которой выпускники детской школы остаются в системе и имеют все шансы заиграть в первой команде. На днях команда “Динамо” (Балашиха), состоящая в основном из воспитанников клуба, стала чемпионом ВХЛ, а ведь там играли сплошь молодые ребята, которые еще в прошлом, позапрошлом годах играли в молодежной лиге», — отметил Ротенберг.
Как сообщили агентству «Р-Спорт» в
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