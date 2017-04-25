«Ак Барс» продлил контракт с чешским хоккеистом Иржи Секачем на два года

Как сообщается, Секач подписал с казанской командой соглашение сроком на два сезона — до 30 апреля 2019 года. Ранее 24-летний чешский форвард, у которого истек прежний контракт с «Ак Барсом», заявил агентству «Р-Спорт», что обязательно рассмотрит новое предложение от казанского клуба в межсезонье.

В прошедшем сезоне в составе казанцев Секач набрал 27 (13 шайб + 14 передач) очков в 47 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), а также отметился шестью голами и четырьмя передачами в 15 играх плей-офф.