«Ак Барс» продлил контракт с чешским хоккеистом Иржи Секачем на два года
МОСКВА, 25 апр —
Р-Спорт. Казанский «Ак Барс» на своем официальном сайте объявил о подписании нового контракта с чешским хоккеистом Иржи Секачем.
Как сообщается, Секач подписал с казанской командой соглашение сроком на два сезона — до 30 апреля 2019 года. Ранее 24-летний чешский форвард, у которого истек прежний контракт с «Ак Барсом», заявил агентству «Р-Спорт», что обязательно рассмотрит новое предложение от казанского клуба в межсезонье.
В прошедшем сезоне в составе казанцев Секач набрал 27 (13 шайб + 14 передач) очков в 47 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), а также отметился шестью голами и четырьмя передачами в 15 играх
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter