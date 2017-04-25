«В Канаде о КХЛ не говорят». Что думают о КХЛ эксперты из Европы и Америки
Журналисты из Швеции, Чехии, Канады и Финляндии не постеснялись поделиться мнением о КХЛ.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Согласно недавно завершившемуся опросу читателей «Чемпионата», завершившийся сезон Континентальной хоккейной лиги оказался худшим в истории — за такой вариант ответа проголосовало 59% респондентов. Столь суровый вердикт наших болельщиков стал хорошим поводом для того, чтобы узнать, а какой КХЛ видится за рубежом. «Чемпионат» побеседовал с известными хоккейными журналистами из разных стран, попросив их оценить общий уровень освещения событий в прессе, интерес к главной звезде и
На вопросы «Чемпионата» ответили:
Маттиас Эк, журналист шведского издания Expressen,
Вацлав Яхим, руководитель чешского портала Hokej.cz,
Алан Адамс, канадский журналист, сотрудничавший с Toronto Star и National Post,
Ристо Пакаринен, финский журналист, сотрудничавший с The Hockey News, официальными сайтами ИИХФ и НХЛ.
— Как вы оцените популярность Континентальной хоккейной лиги в вашей стране?
Эк (Швеция): Большинство любителей хоккея в Швеции смотрят местный чемпионат или НХЛ, но точно не КХЛ. Всего один
Яхим (Чехия): Вопрос сложный. «Лев» (Прага) был очень популярен в Чехии. КХЛ — вторая лига в мире, у нас там играют такие хорошие игроки, как Ян Коварж, Доминик Фурх, Павел Францоуз. Из клубов людям нравятся классические команды: ЦСКА, «Динамо», СКА, «Авангард», потому что там играл Яромир Ягр.
Адамс (Канада): КХЛ полностью отсутствует в канадских средствах массовой информации. Ни на телевидении, ни на радио, ни в газетах, ни на канадских сайтах вы ничего не найдёте, об этом просто никто не говорит. Упоминают только, если происходит
Пакаринен (Финляндия): Появление в лиге «Йокерита», безусловно, подняло популярность КХЛ в Финляндии. На сегодняшний день можно сказать, что у лиги есть своя аудитория, своя преданная группа финских поклонников, которые следят за КХЛ в целом, а не только за «Йокеритом». Лига получает свою долю внимания в СМИ, причём пишут не только о том, что происходит непосредственно на льду, но и про финансы, про структуру лиги.
— Что вы думаете о Сергее Мозякине — лучшем бомбардире и одной из главных звёзд КХЛ?
Эк: Мозякин — уникальный игрок и, конечно же, самый мастеровитый снайпер за пределами НХЛ.
Яхим: Мозякин — лучший хоккеист в Европе. Ян Коварж говорил, что он очень крутой хоккеист, столько шайб забил в этом сезоне — это невозможно. Жаль, что он не уехал в НХЛ лет
Адамс: Я очень плохо знаю этого игрока.
Пакаринен: Мозякин — легенда, которая с возрастом становится, похоже, всё лучше и лучше. То, каких успехов он добился в нынешнем сезоне, заслуживает внимания. Я легко могу себе представить, что он мог бы стать моим кумиром, если бы мне было лет 13.
— Как вы прокомментируете сложившуюся репутацию СКА как команды, которой по силам приобрести любого игрока, даже из НХЛ?
Эк: Что касается СКА, то это хорошо, когда ты можешь выбирать из большего числа игроков, но с другой стороны, для того, чтобы построить успешную команду, нужно смотреть и на другие факторы. Я не верю, что те, кто получает много денег, автоматически будут сильной командой. Но шанс стать такой командой с деньгами, конечно же, выше.
Яхим: СКА может купить кого угодно, но деньги не выигрывают чемпионат. Есть много таких клубов в Европе и в мире. Например, «Ред Булл» из Зальцбурга. Нужно, чтобы была команда и хороший тренер.
Адамс: У СКА есть возможность подписать российского игрока, который хочет вернуться домой, пример тому — Илья Ковальчук. Но шансы подписать
Пакаринен: В каждой лиге есть такая команда, если нет способа ограничить зарплаты. Вместе с ресурсами приходит и репутация. Я не думаю, что СКА может приобрести любого игрока в мире. Проблема в том, что за несколькими командами стоят одни и те же люди, и не всегда можно понять, какую именно команду они поддерживают.
— Как вы относитесь к расширению КХЛ в Китай?
Эк: КХЛ захватывает новые регионы, и это хорошо для лиги. Но если вы хотите больше внимания к себе, то должны развиваться в западных хоккейных странах, таких как Германия, Швеция и Швейцария. КХЛ стоит рассматривать именно их в качестве первичной экспансии.
Яхим: Китай? Почему нет, они получили Олимпиаду, договорились с русскими о том, чтобы развивать хоккей, а «Куньлунь» попал в
Адамс: Хоккей в Китае только набирает популярность. Получилось так, что в Китае мы видим соревнование между КХЛ и НХЛ за право оказывать наибольшее влияние. У клубов НХЛ будет два выставочных матча в этой стране, эта лига пытается расширить свою популярность. У КХЛ вполне может быть там неплохой плацдарм, но НХЛ выиграет эту битву. Почему? Китайское руководство больше любит НХЛ.
Пакаринен: Если бы я был управляющим лиги, то отдал бы приоритет финансовой стабильности и сконцентрировался бы на тех командах, которые уже существуют, чтобы миграция клубов не была большой. Но интерес к Китаю я могу понять, это большой рынок, и награда в случае удачного развития событий может быть очень весомой. Предыдущий финал Кубка Стэнли в Китае смотрели миллионы людей, но в стране с населением в 1,3 миллиарда человек хоккей всё ещё остаётся неизвестным зрелищем. Согласно информации ИИХФ, в Китае есть 1100 хоккеистов, из которых 200 — это уже мужчины в возрасте, а в международном рейтинге их сборная находится на 37-м месте. У России есть 3 тысячи катков, из которых 550 — крытые, а у Китая — 150 крытых и 206 катков под открытым воздухом. КХЛ в плане развития на китайском рынке предстоит долгий путь, но, как сказал китайский философ Лаоцзы, путешествие в тысячу миль начинается с первого шага.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter