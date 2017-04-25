«В Канаде о КХЛ не говорят». Что думают о КХЛ эксперты из Европы и Америки

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Согласно недавно завершившемуся опросу читателей «Чемпионата», завершившийся сезон Континентальной хоккейной лиги оказался худшим в истории — за такой вариант ответа проголосовало 59% респондентов. Столь суровый вердикт наших болельщиков стал хорошим поводом для того, чтобы узнать, а какой КХЛ видится за рубежом. «Чемпионат» побеседовал с известными хоккейными журналистами из разных стран, попросив их оценить общий уровень освещения событий в прессе, интерес к главной звезде и команде-чемпиону, а также экспансию в Китай.

На вопросы «Чемпионата» ответили:

Маттиас Эк, журналист шведского издания Expressen,

Вацлав Яхим, руководитель чешского портала Hokej.cz,

Алан Адамс, канадский журналист, сотрудничавший с Toronto Star и National Post,

Ристо Пакаринен, финский журналист, сотрудничавший с The Hockey News, официальными сайтами ИИХФ и НХЛ.

Цитата Адамс: КХЛ в Канаде упоминают, только если происходит какая-то катастрофа – смерть игрока например.

— Как вы оцените популярность Континентальной хоккейной лиги в вашей стране?

Эк (Швеция): Большинство любителей хоккея в Швеции смотрят местный чемпионат или НХЛ, но точно не КХЛ. Всего один ТВ-канал показывает игры вашей лиги, и то не часто. Самые популярные команды для наших зрителей — это СКА и ЦСКА, потому что наши игроки выступали за эти команды.

Яхим (Чехия): Вопрос сложный. «Лев» (Прага) был очень популярен в Чехии. КХЛ — вторая лига в мире, у нас там играют такие хорошие игроки, как Ян Коварж, Доминик Фурх, Павел Францоуз. Из клубов людям нравятся классические команды: ЦСКА, «Динамо», СКА, «Авангард», потому что там играл Яромир Ягр.

Адамс (Канада): КХЛ полностью отсутствует в канадских средствах массовой информации. Ни на телевидении, ни на радио, ни в газетах, ни на канадских сайтах вы ничего не найдёте, об этом просто никто не говорит. Упоминают только, если происходит какая-то катастрофа — смерть игрока например. Или какой-то хоккеист возвращается из КХЛ и потрясает всех своими историями, как он играл в России.

Пакаринен (Финляндия): Появление в лиге «Йокерита», безусловно, подняло популярность КХЛ в Финляндии. На сегодняшний день можно сказать, что у лиги есть своя аудитория, своя преданная группа финских поклонников, которые следят за КХЛ в целом, а не только за «Йокеритом». Лига получает свою долю внимания в СМИ, причём пишут не только о том, что происходит непосредственно на льду, но и про финансы, про структуру лиги.

— Что вы думаете о Сергее Мозякине — лучшем бомбардире и одной из главных звёзд КХЛ?

Эк: Мозякин — уникальный игрок и, конечно же, самый мастеровитый снайпер за пределами НХЛ.

Яхим: Мозякин — лучший хоккеист в Европе. Ян Коварж говорил, что он очень крутой хоккеист, столько шайб забил в этом сезоне — это невозможно. Жаль, что он не уехал в НХЛ лет пять-шесть назад, там был бы большой звездой.

Адамс: Я очень плохо знаю этого игрока.

Пакаринен: Мозякин — легенда, которая с возрастом становится, похоже, всё лучше и лучше. То, каких успехов он добился в нынешнем сезоне, заслуживает внимания. Я легко могу себе представить, что он мог бы стать моим кумиром, если бы мне было лет 13.

Цитата Эк: Я не верю, что те, кто получает много денег, автоматически будут сильной командой. Но шанс для этого, конечно же, выше.

— Как вы прокомментируете сложившуюся репутацию СКА как команды, которой по силам приобрести любого игрока, даже из НХЛ?

Эк: Что касается СКА, то это хорошо, когда ты можешь выбирать из большего числа игроков, но с другой стороны, для того, чтобы построить успешную команду, нужно смотреть и на другие факторы. Я не верю, что те, кто получает много денег, автоматически будут сильной командой. Но шанс стать такой командой с деньгами, конечно же, выше.

Яхим: СКА может купить кого угодно, но деньги не выигрывают чемпионат. Есть много таких клубов в Европе и в мире. Например, «Ред Булл» из Зальцбурга. Нужно, чтобы была команда и хороший тренер.

Адамс: У СКА есть возможность подписать российского игрока, который хочет вернуться домой, пример тому — Илья Ковальчук. Но шансы подписать кого-то масштаба Сидни Кросби или Стивена Стэмкоса равняются нулю. СКА мог бы пригласить к себе игроков второго уровня популярности, будь то канадцы, американцы или возрастные европейцы, как Яромир Ягр.

Пакаринен: В каждой лиге есть такая команда, если нет способа ограничить зарплаты. Вместе с ресурсами приходит и репутация. Я не думаю, что СКА может приобрести любого игрока в мире. Проблема в том, что за несколькими командами стоят одни и те же люди, и не всегда можно понять, какую именно команду они поддерживают.

— Как вы относитесь к расширению КХЛ в Китай?

Эк: КХЛ захватывает новые регионы, и это хорошо для лиги. Но если вы хотите больше внимания к себе, то должны развиваться в западных хоккейных странах, таких как Германия, Швеция и Швейцария. КХЛ стоит рассматривать именно их в качестве первичной экспансии.

Яхим: Китай? Почему нет, они получили Олимпиаду, договорились с русскими о том, чтобы развивать хоккей, а «Куньлунь» попал в плей-офф в первый сезон. Но КХЛ было бы лучше вернуться в Европу: в такие классические страны, как Швеция, Чехия, возможно, Германия. «Лев» был хорошим проектом, когда они играли в финале, был огромный интерес к вашей лиге.

Цитата Пакаринен: КХЛ в плане развития на китайском рынке предстоит долгий путь, но, как сказал китайский философ Лаоцзы, путешествие в тысячу миль начинается с первого шага.

Адамс: Хоккей в Китае только набирает популярность. Получилось так, что в Китае мы видим соревнование между КХЛ и НХЛ за право оказывать наибольшее влияние. У клубов НХЛ будет два выставочных матча в этой стране, эта лига пытается расширить свою популярность. У КХЛ вполне может быть там неплохой плацдарм, но НХЛ выиграет эту битву. Почему? Китайское руководство больше любит НХЛ.

Пакаринен: Если бы я был управляющим лиги, то отдал бы приоритет финансовой стабильности и сконцентрировался бы на тех командах, которые уже существуют, чтобы миграция клубов не была большой. Но интерес к Китаю я могу понять, это большой рынок, и награда в случае удачного развития событий может быть очень весомой. Предыдущий финал Кубка Стэнли в Китае смотрели миллионы людей, но в стране с населением в 1,3 миллиарда человек хоккей всё ещё остаётся неизвестным зрелищем. Согласно информации ИИХФ, в Китае есть 1100 хоккеистов, из которых 200 — это уже мужчины в возрасте, а в международном рейтинге их сборная находится на 37-м месте. У России есть 3 тысячи катков, из которых 550 — крытые, а у Китая — 150 крытых и 206 катков под открытым воздухом. КХЛ в плане развития на китайском рынке предстоит долгий путь, но, как сказал китайский философ Лаоцзы, путешествие в тысячу миль начинается с первого шага.