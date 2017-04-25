«Йокерит» проведет товарищеские матчи с «Сибирью» в межсезонье
МОСКВА, 25 апр —
Р-Спорт. Стали известны тренировочные планы клуба КХЛ «Йокерит» из Хельсинки в межсезонье, сообщается на официальном сайте финского хоккейного клуба.
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Серию контрольных встреч откроет матч с китайским «Куньлунем», который запланирован на 28 июля в Эспоо. Следом «джокеров» ждут два матча с новосибирской «Сибирью» — 2 и 8 августа.
Кроме этого клуб примет участие в ежегодном мемориале Николая Пучкова, который пройдет в середине августа в
«Йокерит» по итогам «регулярки» в минувшем сезоне КХЛ занял 8-е место в турнирной таблице Западной конференции. В серии первого раунда
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