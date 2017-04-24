Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29538293/
24 апреля 2017, 22:31 | Хоккей: КХЛ | Советский спорт

Вице-президент НХЛ: Возвращение Ковальчука в лигу — сложный момент

Вице-президент НХЛ Билл Дэйли поделился мнением о возможном возвращении нападающего СКА Ильи Ковальчука.

<nobr>Вице-президент</nobr> <span class=error>НХЛ</span> Билл <span class=error>Дэйли</span> поделился мнением о возможном возвращении нападающего <span class=error>СКА</span> Ильи Ковальчука. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— В ситуации с возвращением Ковальчука существует множество разных правил. Это сложный момент. Не могу ничего сказать по нему, пока он не скажет о желании вернуться в лигу.

То, что он добровольно подписал отказ от выступления в НХЛ, дает «Нью-Джерси» определенные привилегии в его возвращении, — приводит слова Дэйли Sports.yahoo.com.

Напомним, Ковальчук в июле 2013 года подписал договор о завершении карьеры в НХЛ и разорвал 12-летний контракт с «Нью-Джерси» на $ 77 млн. Позже он заключил контракт с петербургским СКА, с которым дважды стал обладателем Кубка Гагарина.

В сезоне-2016/17 форвард провел 60 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 78 (32+46) очков. В 18 играх плей-офф Ковальчук заработал 9 (6+3) очков.

СКА
Новости Матчи Состав Статистика
Нью-Джерси Дэвилз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
24 апреля

2 часа ОФП. Что получит ребенок за 150 тысяч рублей в месяц в школе Плющенко

Четырехкратная чемпионка Рио Симона Байлс - откровенная фотосессия

А вы видели, как Харитонов вырубил американца на прошедших выходных (видео)