К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— В ситуации с возвращением Ковальчука существует множество разных правил. Это сложный момент. Не могу ничего сказать по нему, пока он не скажет о желании вернуться в лигу.

То, что он добровольно подписал отказ от выступления в НХЛ, дает «Нью-Джерси» определенные привилегии в его возвращении, — приводит слова Дэйли Sports.yahoo.com.

Напомним, Ковальчук в июле 2013 года подписал договор о завершении карьеры в НХЛ и разорвал 12-летний контракт с «Нью-Джерси» на $ 77 млн. Позже он заключил контракт с петербургским СКА, с которым дважды стал обладателем Кубка Гагарина.