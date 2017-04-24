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24 апреля 2017, 21:12 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Торпедо» продлило контракты с защитником Лёфквистом и вратарём Мольковым

«Торпедо» продлило двусторонние контракты на два года с вратарём Николаем Мольковым и защитником Сэмом Лёфквистом. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

27-летний Лёфквист провёл дебютный сезон в КХЛ, сыграл 43 матча в регулярном чемпионате, в которых набрал 13 (4+9) очков при показателе полезности «+3». В четырёх играх плей-офф он отметился одной голевой передачей при показателе полезности «+2».

21-летний Мольков провёл за нижегородскую команду один неполный матч, в ВХЛ за ХК «Саров» он одержал пять побед в 16 играх с процентом отражённых бросков 92,2 и коэффициентом надёжности 1,95.

Торпедо НН
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