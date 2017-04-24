«Куньлунь» сыграет на предсезонных турнирах в Сочи и Магнитогорске
«Куньлунь Ред Стар» опубликовал план предсезонной подготовки команды.
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1 июля команда Майка Кинэна собирается в Пекине, а через три дня направится в Москву, где игроки пройдут медицинское обследование.
5−10 августа «Куньлунь» примет участие в турнире Sochi Hockey Open, где также сыграют магнитогорский «Металлург», СКА, «Сочи» и олимпийская сборная России.
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