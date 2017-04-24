«Куньлунь» сыграет на предсезонных турнирах в Сочи и Магнитогорске

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1 июля команда Майка Кинэна собирается в Пекине, а через три дня направится в Москву, где игроки пройдут медицинское обследование. 8—21 июля в Херизау (Швейцария) пройдёт первый тренировочный сбор, в ходе которого «Куньлунь» проведёт два контрольных матча. 23—30 июля в Эспоо (Финляндия) будет проведён второй сбор, в рамках которого также пройдут два товарищеских матча — 28 и 30 июля. Первым соперником станет «Йокерит», второй пока неизвестен.