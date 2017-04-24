Защитник Захар Арзамасцев остаётся в «Салавате» ещё на два года

Арзамасцев перешёл в «Салават Юлаев» летом 2015 года. За два сезона в Уфе защитник провёл 140 матчей, в которых набрал 35 (16+19) очков при показателе полезности +10. В минувшем сезоне Захар признавался КХЛ лучшим защитником ноября, принял участие в Матче звёзд и получил вызов в национальную сборную России.