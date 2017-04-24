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24 апреля 2017, 18:45 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Защитник Захар Арзамасцев остаётся в «Салавате» ещё на два года

Защитник Захар Арзамасцев принял квалификационное предложение «Салавата Юлаева». Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Новый контракт с уфимской командой будет рассчитан до 2019 года.

Арзамасцев перешёл в «Салават Юлаев» летом 2015 года. За два сезона в Уфе защитник провёл 140 матчей, в которых набрал 35 (16+19) очков при показателе полезности +10. В минувшем сезоне Захар признавался КХЛ лучшим защитником ноября, принял участие в Матче звёзд и получил вызов в национальную сборную России.

Салават Юлаев
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Новости КХЛ

Хамитов: Модернизации требует не только «Салават Юлаев», но и вся система хоккея Башкирии

Хамитов: Модернизации требует не только «Салават Юлаев», но и вся система хоккея Башкирии

УФА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Вся система хоккея Башкирии, в том числе и клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев», требует модернизации. Об этом сообщил глава республики Рустэм Хамитов на встрече с главным тренером уфимской команды Эркка Вестерлундом.
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