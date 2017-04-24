«Роснефть» не утвердила кандидатуру Николишина в ЦСКА, с 1 мая и.о. главного тренера станет Есмантович
Как стало известно «СЭ», «Роснефть» не утвердила кандидатуру Андрея Николишина на посту главного тренера ЦСКА.
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При этом другие претенденты на должность наставника армейского клуба не рассматривались. Исполняющим обязанности главного тренера с 1 мая будет назначен президент москвичей Игорь Есмантович, который начнет подготовку команды к новому чемпионату.
Отметим, что помощники
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