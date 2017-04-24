Решение НХЛ удержало российских хоккеистов на родине

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Кандидаты в сборную России, выступающие в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), не будут рассматривать предложения от североамериканских клубов. Этому поспособствовало решение боссов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которые отказались сделать паузу в своем чемпионате, лишив игроков возможности выступить на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. Напомним, игроки НХЛ принимали участие в пяти последних Олимпиадах.

Эту информацию «Известиям» подтвердил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

— После официального решения НХЛ стало понятно, что игроки, претендующие на попадание в сборную России и выступающие в КХЛ, останутся в нашей лиге на олимпийский сезон, — заявил Роман Ротенберг. — Выступление на Олимпиаде — это шанс, который дается, возможно, раз в жизни. У ребят будет реальная возможность выиграть Игры-2018, и этим надо пользоваться. Это — сознательный выбор, насильно никого удерживать мы не будем.

В нынешнем сезоне в НХЛ дебютировало сразу 11 российских игроков. Всего же в регулярном чемпионате-2016/17 на лед вышло 42 хоккеиста из России, что является лучшим показателем с сезона-2006/07. Ранее сообщалось, что пополнить этот список могут нападающие Евгений Дадонов, Вадим Шипачев (оба — СКА), Максим Шалунов, Сергей Шумаков (оба — «Сибирь»), Антон Бурдасов («Авангард»), Владимир Ткачев («Ак Барс») и Михаил Воробьев («Салават Юлаев»), а также защитник Владислав Гавриков.

Пока только два игрока сменили КХЛ на НХЛ в 2017 году. Защитник «Ак Барса» Зият Пайгин подписал двухлетний контракт с «Эдмонтон Ойлерз», а игрок магнитогорского «Металлурга» Алексей Береглазов перешел в «Нью-Йорк Рейнджерс». Тем самым Пайгин и Береглазов лишились шансов поехать на Игры-2018.

Ситуацию прокомментировал олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли, вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский.

— Всё зависит от хоккеистов, — отметил Валерий Каменский. — Если они действительно готовы отказаться от предложений клубов НХЛ в пользу Олимпийских игр, это — достойное решение, большой плюс для КХЛ и сборной. С другой стороны, этот вопрос лучше задать самим игрокам. Пока я не знаю, готовы ли они пойти навстречу КХЛ и ФХР или нет.

Хоккейный агент Шуми Бабаев заявил «Известиям», что уже попросил своих подопечных остаться в КХЛ, и те дали на это свое согласие.

— Это не приказ КХЛ и ФХР, это просьба — вы останетесь, а мы создадим условия, — рассказал Шуми Бабаев. — Считаю, что ФХР и КХЛ действуют правильно. Все понимают, что нам надо выиграть предстоящие Олимпийские игры. Со своей стороны как агент я тоже готов помочь и поддержать эту задумку. Я стараюсь убедить своих клиентов — Шумакова, Шалунова и Бурдасова — остаться в КХЛ. Говорю им, что НХЛ никуда не денется и через год. Если есть шанс попасть на Олимпиаду, нужно пробовать. Все ребята нормально к этому отнеслись.

Добавим, что решение НХЛ запретить игрокам участвовать в Играх-2018 связано со многими факторами. Во-первых, ради Олимпиады НХЛ приходится останавливать чемпионат в очень неудобное время, когда свои первенства не проводят мощные конкуренты — американский футбол (НФЛ) и бейсбол (МЛБ). А это означает как минимум недополученный доход, а как максимум — прямые убытки.

Кроме того, на Олимпиаде игроки могут получить травму. Прецеденты уже были: например, в четвертьфинале Сочи-2014 звезда «Нью-Йорк Айлендерс» Джон Таварес повредил колено и выбыл до конца сезона.

Еще одна важная причина — разница во времени. Основные события в Пхенчхане будут происходить, когда в США и Канаде будет ночь. То есть целевая аудитория НХЛ Олимпиаду практически не увидит.